10 photos sexy de Roxanne, l’Acadienne de l’île de l’amour

Well well well...

C’étions à peu près temps qu’une représentante de la péninsule acadienne fasse son entrée à l’île de l’amour!

Jeudi soir, Roxanne St-Onge, une scorpion de 20 ans originaire de Beresford (près de Bathurst) au Nouveau-Brunswick, est venue brasser les cartes chez les Insulaires...

Dès son entrée dans la villa, l’étudiante en finance n'a laissé personne indifférent. Surtout pas le beau William qui a plongé dans sa bouche à la vitesse de l’éclair, laissant Amanda en furie dans la cuisine.

Voici 10 photos tirées de l’Instagram de la belle Acadienne:

Suivez les péripéties de Roxanne et des autres Insulaires du lundi au jeudi à 21h sur TVA et sur TVA+.

