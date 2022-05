Johnny Depp devait toucher 22,5 millions de dollars pour Pirates des Caraïbes 6

Partager







D'après l'agent de Johnny Depp, l'acteur aurait dû toucher 22,5 millions de dollars pour Pirates des Caraïbes 6.

L'acteur a été écarté de la franchise après que son ex-femme Amber Heard ait publié une tribune dans le Washington Post sur la violence conjugale en 2018, rapporte Variety. Johnny Depp poursuit la comédienne pour 50 millions de dollars, alléguant que l'éditorial l'a faussement accusé de violence conjugale et a détruit sa carrière.

Lors du contre-interrogatoire, l'avocate d'Amber Heard, Elaine Bredehoft, a noté que la proposition de 22,5 millions de dollars pour Pirates des Caraïbes 6 n'a jamais été engagée par écrit. Jack Whigham, l'agent de Johnny Depp, a, de son côté, insisté sur le fait que l'éditorial a anéanti cette opportunité.

D'après lui, Disney, qui produit la franchise, a décidé de prendre « une autre direction » en raison de l'impact « catastrophique » des allégations de violence conjugale formulées par Amber Heard. « Après l'éditorial, il était impossible de lui trouver un film de studio », a-t-il affirmé, avant de poursuivre : « C'était un récit à la première personne venant de la victime. Ça a sonné le glas de M. Depp à Hollywood. »

Jack Whigham reconnaît cependant que « c'était mal parti à la fin de l'automne de la part de Disney », laissant entendre que le studio n'avait pas du tout l'intention de signer avec Johnny Depp, mais selon lui, même sans contrat, ils avaient le soutien du producteur Jerry Bruckheimer. « Jerry Bruckheimer et moi faisions pression pour que cela se produise, et nous avions donc de l'espoir. Et il est devenu clair pour moi au début de 2019 que c'était fini », a-t-il conclu, rappelant que l'édito d'Amber Heard est sorti fin 2018.

