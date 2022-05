Kim Kardashian a porté une des robes les plus importantes de l’histoire au Met Gala

Partager







Lundi soir, lors du très prestigieux Met Gala, Kim Kardashian a fait tourner plusieurs têtes en se pointant sur le tapis rouge avec une robe très spéciale.

• À lire aussi: Voici les plus «beaux» looks (et surtout les plus étranges) des vedettes du Met Gala 2022

La vedette de télé-réalité s’est présentée au gala, teindue platine comme Marilyn, mais aussi vêtue comme la regrettée actrice.

AFP

Kim portait la mythique robe dont était vêtue Mme Monroe en 1962, lors de sa légendaire performance de Happy Birthday, destinée au président américain de l’époque John F. Kennedy.

La scintillante robe conçue par le légendaire designer Bob Mackie est l’une des plus importantes, et surtout une des plus dispendieuses à avoir été portée lors d’une édition du prestigieux gala.

Par contre, Kim K n’est pas la propriétaire du vêtement estimé à plus de quatre millions de dollars. La robe fut un prêt du musée Ripley’s Believe it or Not d'Orlando, où elle est habituellement gardée dans un coffre tempéré.

Étant donné que la robe ne pouvait pas être modifiée, pour réussir à l’enfiler, la femme d’affaires a dû se mettre au régime. Elle a dû perdre 16 lbs en moins de trois semaines.

Espérons que Mme Kardashian n’a pas échappé de sauce à crevettes cocktail sur la robe. Ça serait une facture de nettoyeur qui lui coûterait cher.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s