Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de mai 2022

Partager







Après un début d’année effréné, les choses se calment dans le merveilleux monde des nouveautés vidéoludiques. Pas qu’il n’y ait rien qui sorte en mai sur consoles et PC, mais les titres majeurs se font définitivement plus rares.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MAI 2022]

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [MAI 2022]

En ce sens, à part peut-être le lancement de Sniper Elite 5 et d’un nouveau Vampire: The Masquerade, l’heure sera plutôt à la découverte, avec plusieurs titres indépendants de qualité, comme Citizen Sleeper et Trek to Yomi, qui poignent à l’horizon.

Par ailleurs, les fans d’Evil Dead seront aussi ravis de savoir que le jeu multijoueur inspiré de la franchise sera enfin livré ce mois-ci.

Voici donc les jeux qui paraîtront en mai sur consoles et PC:

3 mai

Adios Amigos: Galactic Explorers – PS4, PS5

Loot River – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

4 mai

RiffTrax: The Game – PS4, Xbox One, Switch, PC

Wildcat Gun Machine – PS4, Xbox One, Switch, PC

5 mai

Best Month Ever! – PS4, Xbox One, Switch, PC

Citizen Sleeper – Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac

Line War – PC

Trek to Yomi – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters – PC

6 mai

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit – PC, Mac

10 mai

Eiyuden Chronicle: Rising – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Salt and Sacrifice – PS4, PS5, PC

Songs of Conquest [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

This War of Mine: Final Cut – PS5, Xbox Series X/S

We Were Here Forever – PC

11 mai

Brigandine: The Legend of Runersia – PC

Source of Madness – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

12 mai

Achilles: Legends Untold [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

Cantata [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

Flippin Kaktus – PS4, Xbox One, Switch, PC

The Centennial Case: A Shijima Story – PS4, PS5, Switch, PC

13 mai

Evil Dead: The Game – PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series X/S, PC

16 mai

Little Witch in the Woods [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

19 mai

Deadcraft – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Deliver Us The Moon – PS5, Xbox Series X/S

Souldiers – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Vampire: The Masquerade – Swansong – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

20 mai

Cotton Fantasy – PS4, Switch

Dolmen – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

23 mai

Soda Crisis [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

24 mai

Crossfire: Legion [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

Hardspace: Shipbreaker – PC

Touken Ranbu Warriors – Switch

26 mai

My Time At Sandrock [ACCÈS ANTICIPÉ] – PC

Sniper Elite 5 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

27 mai

Arcade Spirits: The New Challengers – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Kao the Kangaroo – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Microsoft Flight Simulator: Top Gun Maverick [DLC] – Xbox Series X/S, PC

Moo Lander – PS4, Xbox One, PC

Pac-Man Museum+ – PS4, Xbox One, Switch, PC

31 mai

Insomnis Enhanced Edition – PS5

SnowRunner – PS5, Xbox Series X/S

The Last Taxi – PC

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s