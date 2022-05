L’International des Feux Loto-Québec est de retour après une pause forcée de deux ans

Partager







ENFIN! L’International des Feux Loto-Québec de La Ronde sera de retour cet été.

Après deux ans de pause forcée par la pandémie, l’événement adoré des Montréalais et Montréalaises tiendra sa 36e édition du 25 juin au 6 août 2022.

L'édition de cette année mettra en vedette six pays, dont la Hongrie, qui participe pour la toute première fois, une présentation spéciale et des hommages à Prince et à Genesis.

Une première cette année: les feux d’ouverture du 25 juin seront précédés d’un spectacle de lumière présenté au moyen de drones.

Six firmes de renommée mondiale de six pays seront en compétition pour cette édition: elles viennent du Mexique, de la Hongrie, du Canada, de l'Italie, de la Croatie et de l'Angleterre.

Les billets sont déjà en vente sur le site de La Ronde si jamais vous tenez à être sur le site au moment des représentations. Sinon, les feux sont visibles de plusieurs autres endroits sur l’île et la Rive-Sud.

Finalement, L'International des Feux Loto-Québec cherche actuellement à former son jury, et vous pouvez tenter votre chance. Dix-neuf amateurs de feux d’artifice seront responsables d’évaluer la performance de chaque firme en compétition et de classer les six pays représentés. Vous avez jusqu’au 29 mai pour soumettre votre candidature.

