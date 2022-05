Luce Dufault est passionnée par le séchage à la corde à linge et apprend plusieurs trucs à Gino Chouinard

Partager







Croyez-le ou non, mais la chanteuse Luce Dufault a une passion pour la lessive.



Les admirateurs de Guy Lafleur qui ont syntonisé TVA avec impatience, ce matin, pour ne rien rater des funérailles du Démon blond ont eu droit, dans les minutes précédant l’entrée en ondes de Sophie Thibault, a un véritable cours de lavage de vêtements, gracieuseté de Luce Dufault!

La chanteuse de 55 ans était en effet de passage à Salut bonjour pour discuter de sa tournée à venir, mais c’est vraiment en racontant à Gino Chouinard son affection pour le linge séché sur une corde qu’elle a volé le show.



«Moi, les odeurs, ça me touche beaucoup. Ça vient me chercher. J’ai le nez très très fin. Des fois, c’est pas le fun», a-t-elle expliqué à Gino, comme on peut le voir dans la vidéo CI-HAUT, en faisant référence aux fortes odeurs de purin qui envahissent la région métropolitaine ces jours-ci.



Elle a ensuite raconté comment elle s’y prend pour effacer toutes les taches sur les vêtements, talent qui lui a valu l’affectueux surnom de Madame Tache.

Elle a également donné quelques astuces pour faire sécher le linge plus efficacement sur une corde, avant d’avouer qu’elle a réussi à transmettre cette passion à sa fille Lunou, que le Québec a découverte lors de l’édition 2021 de Star Académie.

Elle a finalement conclu le segment en expliquant qu’il est hors de question de laisser qui que ce soit autre qu’elle-même faire la lessive, le séchage et le pliage dans sa maison.



On ne niaise pas avec le lavage chez Luce Dufault!

