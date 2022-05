Pourquoi Kim Kardashian ne devrait pas se vanter d'avoir perdu 16 lb en trois semaines pour rentrer dans une robe

Partager







Kim Kardashian s’est vantée lundi soir d’avoir perdu 16 livres en trois semaines pour réussir à enfiler une célèbre robe portée Marilyn Monroe. «C’est de la torture», lance une nutritionniste, qui est «découragée» de constater qu’on puisse encore, en 2022, louanger quelqu’un pour sa perte de poids.

«Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines», a affirmé la star de téléréalité sur le tapis rouge du prestigieux Met Gala.

Pendant trois semaines, elle a fortement restreint son alimentation, en plus de suivre un plan d’entraînement strict, avec un seul objectif en tête: rentrer dans la robe que portait Marilyn Monroe lorsqu’elle a chanté Joyeux anniversaire au président des États-Unis John F. Kennedy, en 1962.

AFP

Même si le physique de la femme d’affaires a été salué sur les réseaux sociaux, des inquiétudes ont aussi été soulevées quant aux moyens drastiques pris par Kim Kardashian pour perdre autant de poids aussi rapidement.

«Je suis découragée de voir à quel point les gens faisaient juste mentionner ça, comme si c’était quelque chose de cool et appréciable. C’est vraiment toxique d’encourager ce genre de comportements», déplore la nutritionniste Cynthia Marcotte.

Selon elle, il s’agit d’un exemple de plus que la culture des diètes est bien ancrée dans notre société.

Arrêtez de «démoniser» des aliments

Kim Kardashian a admis au média Vanity Fair qu’elle a pleuré lorsqu’elle a enfin pu rentrer dans la robe. Elle a aussi révélé qu’elle verserait des larmes – cette fois-ci de joie – lorsqu'elle dévorerait une très grande pizza, à la fin de la soirée.

AFP

«Démoniser» certains aliments, comme ceux qui contiennent du sucre et des glucides, peut avoir des impacts négatifs sur la santé mentale, s’inquiète Cynthia Marcotte. Au contraire, se permettre de manger tout et n’importe quoi, selon nos envies, a plusieurs effets positifs au niveau psychologique, comme la création d’endorphines.

Petit conseil de nutritionniste: évitez d’aller dans les extrêmes et d’encourager les diètes restrictives, comme l’a fait Kim Kardashian. Votre corps et votre santé mentale vous remercieront.

Et si certains vêtements ne vous font plus: débarrassez-vous de ceux-ci. Vous n’allez probablement plus jamais pouvoir les porter, et c’est tout à fait correct, conclut-elle.