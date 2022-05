Soha & Co lance une nouvelle collection d'articles de déco minimaliste pour la maison

Partager







Si vous aimez la mode et la déco de style minimaliste, il y a de fortes chances que vous ayez de la difficulté à résister aux articles que propose l’entreprise québécoise Soha & Co.

Soha & Co est en fait une boutique en ligne qui rassemble accessoires de mode et articles pour la maison de style minimaliste et à des prix abordables.

L’entreprise a justement dévoilé tout récemment une nouvelle collection pour la maison qui donne sérieusement envie de dépenser.

Inspirée de textures de lin et de couleurs neutres, la nouvelle collection HOME offre une ambiance douce à vos pièces préférées.

Parmi les nouveautés que comprend cette collection, il y a le coussin en plumes offert en trois couleurs: lin charcoal (83,95$), gaufré (77,95$) et lin beige (83,95$). Comme tous les produits textiles de Soha & Co, la housse du coussin est soigneusement cousue et assemblée au Québec par les couturières de l’entreprise.

D'autres nouveautés qui sont déjà extrêmement populaires sont les verres Ripple signés Soha & Co. Le grand format de 330 ml est déjà en rupture de stock, mais un réapprovisionnement arrive très bientôt. Sinon, il reste encore des verres de petit format que vous pouvez vous procurer en paquet de quatre ou à l’unité.

Les verres sont résistants à la chaleur, donc il est possible de les utiliser pour le café et le thé. Ils vont au lave-vaisselle!

La collection HOME est offerte sur le site web de Soha & Co.

