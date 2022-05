Tout le monde en parle: Alexandre Barrette revient sur son échange musclé avec Marie-Lyne Joncas

Partager







Décidemment, Alexandre Barrette était en forme dimanche soir et sa présence sur le plateau a beaucoup fait jaser. En plus d'avoir créé un joyeux malaise pendant l'entrevue avec José Gaudet, le fou du roi en rotation s'est livré à un échange musclé (et rigolo) avec Marie-Lyne Joncas et a tenu à revenir là-dessus mardi.

• À lire aussi: Alexandre Barrette cause un succulent malaise à Tout le monde en parle qui pousse Guy A Lepage à se cacher

• À lire aussi: L'intensité de Gregory Charles à «Tout le monde en parle» fait réagir



Pendant l'entrevue avec Marie-Lyne Joncas, venue présenter son émission Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, Alexandre Barrette a décoché quelques lignes assez grinçantes quand la nouvelle animatrice l'a taquiné.

Capture d'écran TLMEP





C'est en effet la Grande crue qui a lancé le bal, en s'adressant à José Gaudet, aussi invité sur le plateau. Parlant de son départ de l'émission Ça finit bien la semaine, et donc de son potentiel remplaçant aux côtés de Julie Béalnger, elle a lancé: «Ça pourrait être une genre de rotation, un peu comme Alex [à Tout le monde en parle], t'sais un peu moins hot que Dany Turcotte».



Avec toute la répartie qu'on lui connaît, le principal intéressé n'a pas attendu pour rétorquer: «J'aime quand même la confiance pour une fille qui a 30 000 de cotes d'écoute... Je suis content que l'extrait [de ton émission] ait passé à Tout le monde en parle pour que les gens sachent que tu as une émission.»

Capture d'écran TLMEP

Le moment est disponible ici:

Des précisions

Évidemment, comme l'échange s'est déroulé entre humoristes, on se doute bien que le tout était de bonne guerre. Mais les spectateurs en ont-ils douté?



Peut-être, car au lendemain de cet échange musclé, celui qui est présentement en tournée avec son spectacle Semi-croquant a pris la peine, dans ses stories Instagram, de préciser que le tout s'est fait sous le couvert de l'humour (bien sûr).





«Évidemment toujours au nom de l'humour. Les personnes que j'aime pas, je ne les taquine pas!!!», a-t-il écrit. Bon. Qui aime bien châtie bien, comme dirait l'autre.

De plus, l'échange avait au préalable été partagé par la page officielle de l'émission, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'un extrait à faire disparaitre.



Eh bien. Grosse soirée à Tout le monde en parle!



À voir aussi sur le Sac de chips, l'autre malaise de la soirée:

s

s