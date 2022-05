Une maison «mid-century modern» entièrement rénovée à vendre à Saint-Bruno-de-Montarville à 1 098 000$

Partager







Cette incroyable maison saura plaire aux amoureux de l’architecture mid-century modern.

Elle est située dans un quartier recherché de Saint-Bruno-de-Montarville, à 30 minutes seulement de Montréal.

Photos Caroline Dion

Dès l’entrée, c’est d’abord l’incroyable îlot de cuisine arrondi et en baguette de cerisier qui saute aux yeux.

Ensuite, un superbe foyer au bois avec un manteau de pierres de granit est loin de laisser indifférent.

Le rez-de-chaussée propose une aire de vie ouverte en combinant le salon, la cuisine et la salle à manger. Tout l’espace fut réalisé et rénové de main de maître, dans le respect des plus hauts standards de qualité et de finition. L’impressionnante fenestration du salon et de la salle à manger fait baigner l’aire de vie principale dans la lumière naturelle.

Photos Caroline Dion

Tout fut pensé afin d’optimiser la convivialité. Un total de deux chambres et deux salles de bain occupent cette maison construite en 1955.

Les gens qui aiment recevoir apprécieront l’énorme îlot qui sert de pièce focale à l’espace. De son côté, la cuisine est très fonctionnelle grâce à ses nombreuses options de rangement.

Photos Caroline Dion

Avec ses plafonds de 11 pieds et son magnifique plancher de lattes d'érable blanchi et huilé, l’aire de vie principale promet d’en charmer plus d’un.

Sur ce même niveau, vous trouverez la chambre principale avec une immense fenêtre allant du plancher au plafond. Une porte-fenêtre permet d’ailleurs d’accéder à la cour arrière.

La chambre à coucher secondaire se trouve tout près. Elle fut pensée pour être aménagée en pièce-penderie, si les futurs propriétaires le souhaitent.

Une pièce supplémentaire sert de bureau, mais une chambre pourrait très bien y être aménagée.

Photos Caroline Dion

Vous resterez bouche bée devant la salle de bain de ce niveau. Avec un bain autoportant, une douche à l'italienne et une vanité de lavabo en teck, elle inspire le calme et la sérénité, tout en faisant honneur au style mid-century modern.

Au sous-sol, une immense salle familiale avec un plancher en béton poli et chauffé est aménagée en trois zones: espace musique, espace lecture et espace salon. Les futurs propriétaires pourront choisir d’y aménager deux chambres à coucher, selon leurs besoins. Sinon, une grande pièce de rangement et une salle de lavage complètent la visite du sous-sol.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de la maison.

La maison est sise sur un terrain de plus de 10 000 pieds carrés. La cour arrière profite d’une agréable piscine creusée.

Avec son architecture extérieure unique, la qualité des travaux réalisés avec les années et son emplacement de choix, cette maison est absolument unique en son genre.

Cette maison mid-century modern est mise en vente par Roxanne Jodoin de Royal LePage Privilège pour la somme de 1 098 000$.

