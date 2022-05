Xbox: on voit la vie en rose avec cette nouvelle manette officielle [PHOTOS]

Partager







Une nouvelle couleur vive vient se joindre à la sélection de manettes Xbox officielles. Elle se nomme Deep Pink et elle est franchement belle !

Cette nouvelle manette s’ajoute à la collection grandissante de Xbox, et fera certainement un super beau cadeau à vous offrir si vous n’avez pas encore de manette Xbox Series X/S.

Courtoisie Microsoft Store

Cette manette sans fil Xbox arbore un ton de rose pétillant, qui est compensé avec goût par un D-pad noir, des boutons noirs et roses et des joysticks roses. Un panneau arrière blanc complète le look du périphérique parfait pour mettre de la couleur dans votre vie.

La manette Xbox en couleur Deep Pink est maintenant disponible à l’achat pour 74,99 $ sur le Microsoft Store et devrait arriver sous peu dans chez les autres détaillants.

Manette Xbox Deep Pink Compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, PC, iOS et Android. *Les prix peuvent changer sans préavis. 74,99 $ Microsoft Store

Courtoisie Microsoft Store

Courtoisie Microsoft Store

Courtoisie Microsoft Store

