7 meubles québécois trop beaux qui vont vous faire de l'oeil

Vous qui chérissez tant votre maison, songez à signer votre intérieur avec des meubles de qualité fabriqués avec amour au Québec.

Les meubles fabriqués ici tiennent de nombreuses promesses, dont celle de la durabilité. Souvent soucieux du sort de la planète, les artisans québécois s’assurent de créer des meubles et des éléments de décor uniques. Avant de se tourner vers les grands détaillants, prenez le temps de découvrir ce qui se fabrique ici. Surprises garanties.

Voici donc 7 beaux meubles québécois que vous voudrez intégrer à votre décor immédiatement.

Vous ne verrez jamais les chaises pliantes de la même manière avec cette toute nouvelle collection du studio montréalais Alphabet: Parvis. Juste à temps pour la saison des terrasses, Alphabet lance cette nouvelle collection qui présente quatre pièces de mobilier en chêne blanc massif fabriquées à la main à Montréal. Conçue pour traverser les années, cette chaise pliante est à la fois durable et confortable, et convient à l’intérieur comme à l’extérieur.



Cette petite table à café de forme oblongue est complètement unique. Avec ses pattes cylindriques qui rappellent celles d'un petit éléphant, cette pièce est aussi amusante qu’élégante. Fabriquée à Montréal, chaque pièce est singulière et peut varier légèrement de la photo ci-haut.



Autant conçue pour une utilisation à l’intérieur qu’à l’extérieur, ces jolies chaises hautes de l’entreprise montréalaise De Gaspé sont idéales pour les personnes qui cherchent à rehausser leur décor. Elles sont fabriquées par un procédé d’injection de polypropylène (renforcé avec une fibre de verre) à la fine pointe de la technologie.



Si vous êtes à la recherche d’un meuble original pour rehausser votre décor, cette magnifique table en tuile de céramique est pour vous. Elle peut servir de table de chevet, de table d’appoint pour le salon ou de décoration pour le couloir.



Entièrement fabriquée à Montréal, cette table d’appoint en métal présente des lignes simples et élégantes. La table Dimanche sert d’abord de table à café et de porte-revues. Elle est versatile et facile à déplacer. Elle se décline en cinq couleurs pour ainsi s’adapter à une multitude d’intérieurs. Vous pourrez choisir un modèle de couleur afin que cette jolie table capte juste assez l’attention.



Cet incroyable lit se démarque par des lignes épurées et sobres. Il est en bois massif et possède un caractère intemporel. Dans cette version du lit, le coussin est déposé contre la tête de lit en bois massif, pour plus de confort et un meilleur soutien.



Pour le bureau ou le salon, ce magnifique porte-livres MOTTO est idéal pour stocker vos livres et magazines favoris. N’hésitez pas à choisir un modèle coloré pour ajouter une touche funky à votre décor.



