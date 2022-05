C’est officiel: fin du port du masque au Québec le 14 mai

Partager







C'est confirmé: le porte du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics au Québec à compter du 14 mai prochain.

Le directeur national de santé publique Luc Boileau insiste toutefois que le masque doit continuer de faire partie de nos habitudes.

«Ce n’est pas une interdiction de l’utiliser, ça va de soi. [...] Il sera plutôt facultatif», a indiqué le Dr Boileau, appelant au respect des gens qui continueront à le porter. Les personnes symptomatiques ou étant immunosupprimés sont notamment appelées à poursuivre le port du masque dans les endroits publics.

Le masque demeurera aussi obligatoire dans certains endroits précis, comme les transports en commun ou les milieux de soins comme les hôpitaux.

Majorité décidée à continuer

Quant à la volonté de certains à continuer de porter le masque, à en croire un sondage de l’INSPQ paru mardi, une majorité de Québécois entend bien garder l’habitude.

62% des répondants à ce sondage mené entre le 15 et le 27 avril dernier ont indiqué avoir l’intention de continuer à porter le masque, «même lorsque cette mesure ne sera plus obligatoire». Et ce, même si la même proportion admet trouvé le masque «incommodant et inconfortable».

La proportion est évidemment plus élevée chez la population plus âgée, que l’on sait plus à risque de complications liées à la COVID-19. Plus de 80% des gens de 60 ans et plus interrogés ont mentionné avoir l’intention de garder leur masque, un pourcentage qui tourne autour de 45% chez les 18-44 ans.

