Revivons ensemble le festival des malaises à l’île de l'amour

Mardi soir, l’île de l’amour nous a réservé un des épisodes de télé-réalité les plus malaisants de l’histoire récente de la télé-réalité québécoise.

Mené en grande partie par le beau Samuel, ce festival de malaises a été aussi divertissant que difficile à écouter.

Revisitons ensemble ce grand moment de télévision.

MALAISE NO. 1

Jacob ment à Bianca par rapport au niveau de la «fermeture de sa porte» avec Roxanne...

MALAISE NO. 2

Sam vient interrompre une conversation... Comme d’habitude.

MALAISE NO. 3

Sam dit à Audrey que ça va trop vite. Avec son légendaire tact de Sam.

MALAISE NO. 4

Roxanne va s’expliquer à Bianca. Bianca à l’air moyennement investie dans la conversation.

MALAISE NO. 5

Quand Roxanne demande à Will s’il veut parler et il répond «Euh... oui...».

MALAISE NO. 6

William, M. Dépendance affective lui-même, qualifie Roxanne de «chien de poche». Ouch.

MALAISE NO. 7

Sam, prend la peine de ré-expliquer à Audrey qu’elle ne l’intéresse pas. Cool Sam. Elle lui refuse un câlin, avec raison.

MALAISE NO. 8

Naomie invite Kharl sur une date pour lui donner de la marde.

MALAISE NO. 9

Mathieu va dire à Rox que Will est «off» sur elle, et «down» sur Audrey. Elle pleure et il est mal à l’aise.

MALAISE NO. 10

Will confirme les dires de Mathieu.

GROSSE SOIRÉE!!!

