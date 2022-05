La STM rebaptise des stations du métro de Montréal en l'honneur de Star Wars

Partager







Que la Force soit avec vous: pour la journée Star Wars, la Société de transport de Montréal (STM) a rebaptisé, sur sa page Facebook, quelques-unes de ses stations avec des noms intergalactiques.

«Qui dit 4 mai dit “May the Fourth” pour beaucoup de gens. On vous propose quelques stations intergalactiques pour l’occasion», peut-on lire sur la page Facebook de la société de transport.

Ainsi la station Fabre devient-elle «Fabre-Laser»; Laurier, «Mandalaurier»; Pie-IX, «C3Pie-IX»; Jarry, «Jarry-Jarry-Binks»; Beaubien, «Beaubien-Fett»; Acadie, «Chewbacadie»; Peel, «Peelpatine»; Lionel-Groulx, «Lionel Grogu»; et Viau, «Viau-Da».

«May the Force be with you»

Célébrée publiquement pour la première fois en 2011, la journée Star Wars est une fête officielle mettant en avant la célèbre saga de La guerre des étoiles.

La date a été choisie à la suite d’un calembour fait avec une phrase célèbre du film: «Que la Force soit avec vous», qui se prononce «May the Force be with you» en anglais. Celle-ci a été changée par «May the Fourth be with you» («Que le 4 mai soit avec vous»).