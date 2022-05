Star Wars: utilisez la Force pour cuire votre ragoût de boulettes avec cet Instant Pot R2-D2 à moitié prix

Partager







Et si vous aviez votre propre petit R2-D2 de comptoir pour cuire un riz à la perfection ou votre plat mijoté favori? Ce rêve est maintenant réalisable, et ce, tout en faisant des économies!

Jusqu’au 19 mai, économisez 100 $ sur l’autocuiseur 7 en 1 Duo Star Wars d'Instant Pot 6 pintes R2-D2 est aussi offert avec des motifs de Darth Vader.

Cet autocuiseur sert de mijoteuse, de cuiseur à riz, de cuiseur à vapeur, de yaourtière et plus, pour une polyvalence maximale en cuisine. On pourrait presque dire que la Force est en lui?

Pour profiter de l’offre sur l’autocuiseur 7 en 1 Duo Star Wars d'Instant Pot à seulement 99,99 $, au lieu de 199,99 $:

Autocuiseur 7-en-1 Duo Star Wars d'Instant Pot - Darth Vader *Les prix peuvent changer sans préavis. 99,99 $ Best Buy Canada

