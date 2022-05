Voici pourquoi une jeune Canadienne captive le monde à Jeopardy

Partager







C’est rare que quelque chose d’impressionnant sorte des provinces atlantiques.

Et pourtant, c’est exactement de là que provient la nouvelle coqueluche du monde des jeux télévisés.

• À lire aussi: Ce Québécois a une conversation à la tension érotique insoutenable avec un robot-escorte-spam sur Facebook

À seulement 23 ans, Mattea Roach figure déjà dans le top cinq des joueurs de Jeopardy avec le plus de victoires consécutives. Et on ne parle pas ici de la version québécoise du jeu animée par Réal Giguère. Le vrai de vrai. Aux States pis toute.

Ça fait aussi d’elle la joueuse canadienne de l’histoire avec le plus de victoires.

Mardi soir, la native de la Nouvelle-Écosse a remporté sa 21e partie, amenant ses gains à plus de 500 000 dollars américains. Ça fait beaucoup de Timbits ça.

Si elle réussit à gagner 11 autres parties, elle dépassera ​​James Holzhauer et se hissera au quatrième rang des champions.

Le record du plus de victoires consécutives est détenu par Ken Jennings, qui anime aujourd’hui la populaire émission, avec 77.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s