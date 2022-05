Le projet de loi 96 ne passe pas dans les cégeps anglophones

Partager







Plus d'une centaine d’étudiants et de professeurs ont uni leur voix contre le projet de loi 96 sur la langue française, jeudi midi, au Collège Dawson, à Montréal. Au centre de leurs récriminations: l’obligation pour les allophones de réussir l’épreuve uniforme de français et pour les anglophones de compléter trois cours de français ou enseignés dans la langue de Molière.

Des rassemblements étaient aussi organisés simultanément dans les quatre autres cégeps publics de langue anglaise de la province.

C'est que le dernier amendement proposé fin avril par le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, ne passe pas pour bien des personnes qui fréquentent les cégeps anglophones.

«Pour certains élèves, le français est une troisième, voire une quatrième langue», a soutenu en anglais Alexandrah Cardona, présidente du Dawson Student Union (DSU), qui organisait le rassemblement. Selon elle, les résultats scolaires de ces étudiants seront grandement affectés par l'ajout de cours de français.

Elle reproche aussi au gouvernement de ne pas avoir consulté son association étudiante lors de l'élaboration du projet de loi 96.

Pour Dónal Gill, professeur de science politique et représentant des sciences sociales au sein du Dawson Teachers' Union, le projet de loi n'est pas la bonne manière de promouvoir le français.

Il propose plutôt d'investir massivement dans les cégeps francophones afin de les rendre plus attrayants pour les étudiants francophones, allophones et même anglophones. À son avis, le projet de loi 96 est plutôt «une restriction du droit de choisir» pour les étudiants.

Plus de détails à venir.