Naomi revient de l'île de l'amour mêlée à propos de Sam mais certaine pour Kharl

Sans grande surprise, c'est Naomi qui a dû quitter l'île de l'amour et faire ses valises mercredi soir à Las Terrenas, puisqu'aucun des garçons ne l'a choisie pour former un couple. Mais n'y avait-il vraiment aucun intérêt amoureux pour l'Insulaire qui parle le plus vite parmi tous les beaux hommes en chest de la villa?

Juste avant que le sort de Naomi ne se joue mercredi soir, on a vu son grand ami Samuel hésiter (un peu) avant de choisir s'il allait donner une chance à l'amour (Roxanne) ou à l'amitié (Naomi). Rappelons que Samuel et Naomi étaient des meilleurs amis dans la villa.

Vraiment juste de l'amitié?

Comme on a pu le voir dans l'émission, Sam est sorti de nulle part (comme d'habitude) en demandant à Naomi si elle entrevoyait un potentiel amoureux entre eux. Déstabilisée, la principale intéressée, qui a qualifié ce moment de «plus grand malaise de la saison», n'a pas su quoi répondre.

«Ç'a tellement été clair entre nous, depuis le début. Peut-être qu’il a posé la question par curiosité ou peut-être qu'il a posé la question pour valider le potentiel?», se questionne-t-elle.

«Je m'étais avancée pour lui au début. Physiquement, c’est mon genre, mais il s'est installé une barrière de fratrie. Est-ce qu’elle pourrait être brisée? Peut-être, mais il faudrait avoir [d'autres] conversations pour ça», confie-t-elle.

«Pour moi, l’amitié et l’amour ce sont deux sentiments qui ne sont vraiment pas si loin l'un de l'autre», ajoute Naomi. Elle nous confie que même si ça n'a pas été montré, les conversations intimes, hors caméra, ont été nombreux entre elle et lui.

Kharl, toujours aussi caliente?

Si ses portes ne sont pas complètement fermées avec Samuel, elles sont toutefois barrées à double tour avec Kharl, le deuxième membre du «trio amoureux» qu'elle a formé avec Amélie. Elle nous assure que le pro du grilled cheese de la villa n'est plus dans sa mire.

«Ça va être un ami en or à l’extérieur, mais ça va rester un ami», lance-elle, ne laissant planer aucun soupçon.

Rappelons que le sexy cuisinier a offert une performance sensuelle lors d'un jeu, ce qui a eu pour effet de faire grimper frénétiquement son rythme cardiaque et de lui donner très chaud.

