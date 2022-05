Resto pop-up : la nouvelle série qui vous plonge dans l’héritage gastronomique de 7 chefs réputés

Partager







Une toute nouvelle série gourmande fait son arrivée sur la plate-forme Vrai le 10 mai : Resto pop-up.

Animée par Tamy Emma Pepin, la série a pour but de mettre en lumière la culture d’origine, la personnalité et les techniques uniques de l’héritage gastronomique de sept chefs adorés des Québécois et Québécoises.

Anita Feng, Hakim Chajar, Minh Phat Tu, Marcel Larrea, Marie-José de Frias, Jean-Rony et Victor Soto prendront d’assaut la cuisine de Resto pop-up chacun leur tour.

Le chef en vedette de l’épisode préparera des plats qui permettront aux téléspectateurs d’en découvrir davantage sur sa personnalité, à travers sa cuisine et sa culture d’origine.

Tamy Emma Pepin, que l’on connait pour son amour du voyage et des cultures, guidera la conversation autour de l’îlot en cuisine et accueillera les clients du Resto pop-up qui auront la chance de déguster les fabuleux plats des chefs.

Resto pop-up commence le 10 mai et se déclinera en sept épisodes de 30 minutes disponibles sur Vrai. Attention, ça risque de donner faim comme série!

