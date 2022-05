Une soirée dans un rave pour analyser des drogues

Partager







Le dépistage de substances est de plus en plus utilisé au Canada pour réduire les risques associés à la consommation de drogues. L’objectif: que les consommateurs sachent ce que contient la drogue qu’ils s’apprêtent à prendre. Le 24 heures a accompagné, dans une soirée rave, un organisme montréalais qui offre ce service.

Il est presque 23h lorsque la fourgonnette du Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) se stationne devant le Livart, rue Saint-Denis, dans Le Plateau-Mont-Royal. À bord, sous l’éclairage doux des bandes de lumières LED, on s’affaire à préparer les lieux pour y recevoir des fêtards qui voudraient en savoir plus sur la substance qui se trouve dans le sachet de plastique qu’ils traînent dans leur poche.

24 heures/Jean Balthazard La fourgonnette du GRIP

Comme c’est la coutume des raves de musique électronique, à cette heure, il y a peu de gens sur place. Vers minuit, des fêtards commencent à arriver, mais il faudra attendre 2 ou 3h du matin, lorsque la plupart des bars de la ville sont sur le point de fermer, pour que la salle se remplisse.

Trop tôt, donc, pour savoir si les services du GRIP seront requis ce soir.

24 heures/Jean Balthazard Une DJ pendant l'événement au Livart

Si plusieurs fêtards risquent d’arriver avec, en leur possession, une ou plusieurs substances qui leur permettront de rester éveillés et de danser jusqu’au lever du soleil, ce n’est pas tout le monde qui est prêt à monter dans un véhicule pour en vérifier la qualité.

Le GRIP est l’un des deux organismes de Montréal à avoir obtenu une permission de Santé Canada pour manipuler et tester en toute légalité des produits illicites. Et ça ne fait pas très longtemps: cette exemption leur a été accordée l’automne dernier.

D’ailleurs, tant les passants qui déambulent sur Saint-Denis que les gens qui se mettent en file pour rentrer au Livart sont d’abord surpris qu’une équipe leur propose d’analyser la drogue qu’ils ont en leur possession pour savoir si elle contient du fentanyl ou s’il s’agit bel et bien de coke ou de MDMA.

«Il n’y a pas beaucoup d’endroits, à Montréal ou en général, où les personnes peuvent parler ouvertement de leur consommation», remarque Kathryn Balind, agente de recherche et de développement pour le GRIP.

L’intervention

Une fois la surprise passée, Anthony* décide de faire un détour par la fourgonnette avant d’entrer dans le Livart.

On ferme les portes arrière du véhicule. Un employé du GRIP prend une toute petite portion de la poudre blanchâtre apportée par Anthony, puis la remet à Kathryn, qui la place dans le FTIR, un spectromètre à infrarouge.

24 heures/Jean Balthazard

Rapidement, sur l’ordinateur qui est branché à l’appareil, une courbe apparaît. C’est en quelque sorte l’empreinte digitale de la substance. L’ordinateur compare cette empreinte aux milliers qui sont stockées dans une base de données, où sont enregistrées autant des drogues que d’autres produits de la vie de tous les jours, comme du sucre, du café ou du bicarbonate de soude.

«Dans sa MDMA, on a effectivement trouvé de la MDMA, confirme Kathryn après l’intervention. C’est la seule conclusion qu’on peut tirer, parce que la machine a des limites.»

Elle nous explique ensuite que toute substance qui représente moins de 5% de ce qui est analysé ne pourra être détectée. «Donc, on ne peut pas dire qu’il n’y a rien d’autre.»

24 heures/Jean Balthazard Kathryn place la poudre sur la surface du FTIR.

À cet égard, on offre à Anthony d’utiliser une bandelette de fentanyl pour voir si sa drogue contient ce puissant opioïde associé à des milliers de cas de surdoses accidentelles au Canada depuis quelques années. Le résultat est négatif, mais, encore là, le test n’est pas parfait.

«On a seulement testé une petite quantité de sa substance, alors on ne peut pas dire que le résultat s’applique [à tout le contenu de son sachet]», précise Kathryn.

Bien qu’imparfaits, ces tests permettent d’y voir un peu plus clair, et Anthony semble apprécier l’expérience. Les employés du GRIP lui offrent même de repartir avec des bandelettes de dépistage de fentanyl et un kit de naloxone, l’antidote aux opioïdes, qui permet de stabiliser une personne qui fait une surdose assez longtemps pour l’amener à l’urgence.

24 heures/Jean Balthazard On teste la substance pour tenter de déterminer, entre autres, si elle contient du fentanyl.

Avant de partir, Anthony se confie sur son passé. En France, il consommait beaucoup, si bien que la direction de son école lui a fait comprendre qu’il devait se reprendre en main pour ne pas être renvoyé. «J’ai tout arrêté, et j’ai eu trois semaines de sueurs froides. Je me réveillais le matin, j’avais l’impression de sortir d’une piscine», se souvient-il.

Des usagers sont plus bavards, d’autres moins. «Des fois, une personne a vraiment besoin de jaser de ses expériences. On veut toujours accueillir tout le monde et rester ouverts», mentionne Kathryn.

Accompagner les consommateurs

Le GRIP a une approche à la consommation basée sur la réduction des méfaits.

«C’est l’idée que les gens vont avoir un comportement, peu importe ce qu’on en pense. On leur donne donc les outils pour le faire de façon sécuritaire, et les informations pour prendre eux-mêmes les décisions par rapport à ça», explique Roxanne Hallal, coordonnatrice du service d’analyse de substance.

C’est un peu le principe de promouvoir l’utilisation du condom plutôt que l’abstinence sexuelle pour minimiser le risque de transmission des ITS, ajoute-t-elle.

La crise des opioïdes continue de faire rage. À la grandeur du Québec, 450 personnes sont mortes d’une surdose accidentelle en 2021. Des organismes, parmi lesquels le GRIP, estiment que la réduction des méfaits est une des meilleures façons de renverser cette tendance.

«Au Québec, il y a d’autres organismes qui font des demandes [pour avoir l’exemption de Santé Canada], et d’autres régions [que Montréal] vont avoir accès à des services comme ça prochainement», prédit Roxanne Hallal.

* Nous avons modifié le nom de l'intervenant pour protéger son identité.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Drogue: aide et référence – www.aidedrogue.ca – 1-800-265-2626