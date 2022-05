La chambre secrète du Moulin Rouge de Paris à louer sur Airbnb

Partager







Arrêtez tout! La chambre secrète du Moulin Rouge de Paris accueillera ses premiers voyageurs cet été.

Les 13, 20 et 27 juin prochains, des couples de voyageurs pourront en effet séjourner — pour une nuit seulement — dans le moulin au-dessus du célèbre cabaret. La grande ouverture de cette chambre unique se fait en partenariat avec Airbnb.

Dans la chambre magnifiquement aménagée, les invités retrouveront des «accessoires glamour de la Belle Époque, notamment des costumes vintage, des parfums et des lettres enflammées adressées aux danseuses», peut-on lire dans l'annonce Airbnb.

La terrasse, fraîchement rénovée, offrira quant à elle une vue imprenable sur le quartier.

Qui sait, vous aurez peut-être l’impression de jouer dans Moulin Rouge!, la comédie musicale de 2001 mettant en vedette Nicole Kidman et Ewan McGregor.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble la chambre du Moulin Rouge!

Bien plus qu’une nuit au Moulin...

Voivi ce que comprend la nuitée pour deux, qui est affichée à 1 euro (1,35$):

Une visite privée du Moulin Rouge;

Un apéritif sur le toit-terrasse, suivi d’un dîner à trois plats digne de la Belle Époque;

Les meilleures places de la maison pour assister au spectacle du Moulin Rouge, Féerie;

Une rencontre avec la danseuse principale, Claudine Van Den Bergh, et une prise de photos sur scène avec les actrices du spectacle.

Et ce que la chambre ne comprend pas: le Wi-Fi, une télévision ou une salle de bain privée.

Comment mettre la main sur le forfait?

Pour séjourner au Moulin Rouge, vous devez être âgé de 18 ans et plus, avoir un profil Airbnb vérifié et avoir laissé au moins trois commentaires positifs en tant que voyageur sur la plateforme. Les trois créneaux seront ouverts le 17 mai prochain. Vous devrez être très rapide!

− Avec les informations de CNN

