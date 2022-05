WWE: Stone Cold Steve Austin et Cody Rhodes nous dévoilent leurs jeux Zelda préférés [VIDÉO]

Partager







Pour promouvoir son prochain épisode du podcast Broken Skull Sessions produit par la WWE, Stone Cold Steve Austin a posé des questions-éclairs au lutteur Cody Rhodes, dont certaines sur son jeu préféré de Zelda.

Dans la courte vidéo, Stone Cold commence sa ronde de questions avec, probablement, la question la plus difficile et la plus controversée à répondre. « Meilleur jeu Zelda? » demande Austin, ce à quoi Rhodes répond Ocarina of Time. « Non dude, Breath of the Wild. » rétorque Stone Cold en affirmant que c’est effectivement un choix audacieux.

Cody Rhodes est reconnu comme étant un grand fan de la franchise The Legend of Zelda. Il a souvent mentionné son amour pour la série de jeux en entrevues et sur les réseaux sociaux, en plus d’avoir longtemps affiché le Triforce sur le côté de ses bottes. Il a malheureusement dû le retirer après avoir reçu une mise en demeure de Nintendo.

Plus récemment, lors du retour de Cody Rhodes dans la WWE lors du Wrestlemania 38, qui a eu lieu en mars dernier, le commentateur Corey Graves a parlé de lui en citant quelques lignes d’Ocarina of Time.

Aussi un fan de musique canadienne

Un peu plus tard, Austin demande à Cody Rhodes son groupe de musique préféré, ce à quoi il répond le groupe Our Lady Peace. Bien que le lutteur texan ne le connaisse pas, il mentionne être curieux et apprécie la réponse lorsque Rhodes lui mentionne que c’est un groupe canadien.

On pourra en connaître un peu plus sur «The American Nightmare » Cody Rhodes lors du prochain épisode de Broken Skulls Sessions avec Stone Cold Steve Austin, disponible vendredi le 6 mai sur la plateforme de diffusion Peacock et sur le WWE Network.

