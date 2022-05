Mères au front: «À la fête des Mères, on ne veut pas du chocolat, on veut des actions concrètes pour l’environnement»

Partager







Plusieurs milliers de femmes et de familles sont attendues au centre-ville de Québec ce dimanche 8 mai. Leur message est clair: à l’occasion de la fête des Mères, elles ne veulent pas des fleurs ni du chocolat, mais des actions concrètes pour l’environnement pour protéger les générations à venir.

Ces mères de partout au Québec prendront part à l’événement «Du pain et des forêts», un rassemblement à saveur «politique et poétique» qui joint les mouvements Mères au front et Ma place au travail.

Créé en 2020, le mouvement Mères au front regroupe des centaines de femmes pour «répondre collectivement à l’urgence climatique» en invitant les élus à agir pour «protéger [les] enfants des impacts des changements climatiques inévitables». Le mouvement Ma place au travail a quant à lui émergé en 2021 en réponse à la pénurie de places en services de garde.

«Les scientifiques sont formels: la santé et la sécurité de nos enfants sont menacées par la crise climatique», a déclaré dans un communiqué la co-instigatrice du mouvement et réalisatrice, Anaïs Barbeau-Lavalette.

«Les personnes qui tiennent les rênes politiques ont le devoir de mettre en place les mesures nécessaires à la protection de ce que nous avons de plus précieux: nos enfants! Nous ne pourrons leur assurer seules un futur décent!»

Concrètement, Mères au front et Ma place au travail exigent du gouvernement Legault l’adoption d’une loi-cadre qui «oblige le gouvernement à passer toutes ses décisions au crible de leurs impacts sur l’environnement et l’équité sociale» et la reconnaissance légale du droit des tout-petits à recevoir un service éducatif à l’enfance.

Des mamans au front pour leur progéniture

«Si les mères décident de s’y mettre, c’est qu’il y a vraiment urgence d’agir parce qu’on a beaucoup de choses à faire dans une journée», confie sourire en coin Marie-Claude Brouillette, une maman de deux garçons de 10 et 13 ans. Comme d'autres mamans et des alliées, elle ira crier son mécontentement ce dimanche.

«J’ai envie de pouvoir les regarder dans les yeux et de leur dire que j’ai tout fait ce que j’ai pu et qu’on a réussi à faire un petit bout de chemin pour l’environnement», ajoute-t-elle.

C’est cette urgence d’agir qui a poussé Christine Dandurand de Vaudreuil-Soulanges à se joindre à Mères au front. Pour elle, c'est «inacceptable» que des décisions environnementales soient pensées à court terme.

«Nous, on veut des solutions à long terme qui vont protéger nos enfants. Je veux qu’on aille à Québec dimanche et qu’on réalise qu’ensemble, il faut agir pour l’environnement», confie-t-elle.

L’urgence, elle se fait aussi sentir chez de jeunes parents, incapables de dénicher une place en garderie pour leur enfant des mois après avoir fait une demande.

«Je ne pouvais pas rester chez moi et rien faire face à la pénurie de places en garderie. Ça devrait être un droit qu’un enfant ait une place en garderie et ait un endroit où il peut s’épanouir», insiste Julie Nadeau, une maman de 28 ans de Québec qui cherche depuis un an une place en garderie pour sa petite âgée de 6 mois.