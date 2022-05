Nintendo Switch Sports: l’acheter maintenant ou attendre un peu? [CRITIQUE]

Partager







Sorti le 29 avril dernier, Nintendo Switch Sports a marqué le retour d’une franchise très appréciée à sa sortie sur la Wii. Le fait que le jeu a été lancé avant qu’il ne soit techniquement fini m'amène à me poser la question si ça vaut vraiment la peine de courir au magasin pour se le procurer dès maintenant.

Wii Sports avait créé une petite révolution à son arrivée dans les millions de foyers à travers le monde. Accompagnant toutes les Wii à l’époque, le jeu de sports était la meilleure façon de démontrer ce que les nouvelles manettes développées par Nintendo étaient capables d’accomplir. Avec 82,90 millions d'exemplaires vendus, Wii Sports était rapidement devenu un divertissement populaire dans les partys et réunions de famille.

On ne peut en dire autant de sa suite de 2009, Wii Sports Resort, aussi sorti pour la Wii et qui utilisait un nouvel accessoire de Nintendo: le Wii MotionPlus. À sa sortie, la folie pour les manettes de la Wii s’était déjà essoufflée.

C’est donc avec un peu d’interrogation sur cet acharnement de Nintendo à vouloir pousser l’utilisation des Joy-Con comme la Wiimote. Il y a 16 ans, la technologie derrière la Wiimote était révolutionnaire, mais les joueurs s’en sont rapidement lassés. Alors, qu’est-ce qui pousserait le joueur à vouloir payer jusqu’à 65$ un jeu qu’il ne sortira probablement que lors des Fêtes et rassemblements entre famille et amis?

6 sports à essayer

Nintendo Switch Sports offre, pour l’instant, un choix de 6 sports à essayer: le bowling, le tennis, le badminton, le volleyball, le soccer et le chambara (un sport de combat japonais à épées).

Le fait que trois des six sports proposés sont des sports avec un filet laisse un peu un goût amer, surtout si on se rappelle que Wii Sports et Wii Sports Resort présentaient au total 15 jeux différents. Remplacer le badminton ou le volley-ball par le baseball, la boxe, le tir à l'arc ou le frisbee du titre précédent aurait grandement contribué à ajouter de la diversité à l'offre Nintendo Switch Sports.

On a aimé que Nintendo ait maintenu les concepts de base de Wii Sports en matière d'accessibilité et pour encourager l'activité physique à faible impact. C’est un jeu qui peut être joué intuitivement par n'importe qui, de tout âge et avec n'importe quel niveau d'expérience de jeu.

Courtoisie Nintendo

On apprécie encore le bowling et le tennis autant que sur Wii Sports, mais on aurait voulu avoir une plus grande variété de jeux qui ne se ressemblent pas et qui permettraient d’exploiter les Joy-Con différemment. On espère que le golf, qui est prévu cet été, offrira ce qu’on recherche.

Environnement animé

Une chose nous a quand même surpris et c’est le dynamisme de l’environnement autour des parties. Se situant sur un complexe universitaire moderne, nos matchs sont accompagnés de spectateurs. Ça amène un autre niveau de vie et remplit l’espace qui était autrefois vide. Ça n’amène absolument rien à la jouabilité, mais dans un sens, ça habille l’ambiance et on apprécie énormément ce petit détail.

Capture d'écran Nintendo

Développement en cours et sports anticipés

Nintendo Switch Sports a été lancé avant que son développement ne soit techniquement terminé. Selon Nintendo, plusieurs sports devraient s’ajouter au jeu dans le futur, dont le golf qui est prévu cet automne, gratuitement.

Courtoisie Nintendo

Une fois que les nouveaux sports seront ajoutés, l’offre Nintendo Switch Sports sera certainement plus intéressante. Étant donné qu’un seul sport utilise la sangle de jambe, il est difficile de justifier le 14,99$ supplémentaire qu’elle en coûte.

On achète ou on attend?

Bien que la folie sur la gimmick des manettes Nintendo ne soit pas à son sommet, ça n’empêche pas qu’on s’y prend quand même au jeu. Nintendo Switch Sports est fait pour les soirées en famille et en bonne compagnie. Grâce à l’utilisation des Joy-Con et la précision des capteurs de mouvement, on peut se concentrer sur la compétition amicale qui se déroule dans notre salon.

Toutefois, ça nous amène quand même à nous poser la question si 49,99$ (ou 64,99$ avec la sangle de jambe) est un prix trop élevé pour un jeu qu’on ne sortira qu’aux réunions de famille. Et se poser la question, c’est y répondre, à mon avis.

Ça reste que Nintendo Switch Sports est vraiment amusant, et pour les vétérans de Wii Sports, ce sera un jeu intéressant à revisiter.

À notre avis, on appréciera plus Nintendo Switch Sports lorsque l’automne reviendra et qu’il faudra fuir le froid. D’ici là, on préfère profiter du retour de la chaleur en pratiquant les sports suggérés par Nintendo... à l’extérieur. Ça coûtera moins cher!

