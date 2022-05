Non, ce sac de patates ne va pas au bac de récupération, même s'il est écrit qu'il est «recyclable»

Partager







Même si votre sac de patates porte la mention « recyclable », ça ne veut pas dire que vous pouvez le mettre au bac. Dérouté? On vous explique.

Outre le vrac, les patates se vendent dans trois types d’emballages : le sac de papier avec grillage, le sac de plastique souple et le sac de plastique raide qui ne s’étire pas.

La plupart d’entre eux portent la mention « recyclable » ou autre formulation similaire. Mais, «recyclable» ne veut pas dire «vraiment recyclé».

Les sacs de plastique qui ne s’étirent pas sont faits d’un laminage de plusieurs types de plastique. Il n’y a pas vraiment d’acheteurs ou de débouchés pour ce produit au Québec. Même si, théoriquement, il est recyclable, il ne sera pas recyclé. Il doit donc aller à la poubelle plutôt qu’au bac. Déçu? On vous comprend.

Élizabeth Ménard À l'arrière de ce sac de patates La Gabrielle, on peut voir la mention « recyclable » alors qu'il n'est pas accepté au bac.

«Lorsqu’on a lancé ce nouveau sac, on avait eu des discussions avec Recyc-Québec et notre fournisseur, qui nous ont assuré qu’il était recyclable», explique Stéphanie Vaillancourt de la ferme Valupierre qui commercialise les patates La Raphaëlle et La Gabrielle. Ces deux produits sont emballés dans des sacs qui portent la mention «recyclable» alors qu’ils ne sont pas acceptés au bac.

«On a appris par la suite qu’ils sont recyclables, mais pas au Québec. Avoir su, on ne serait pas allés de l’avant. C’est une situation hors de notre contrôle. Notre but n’est pas de leurrer le consommateur. Mais on a appris de nos erreurs», dit-elle.

L’entreprise avait commandé un grand nombre de sacs qu’elle écoule présentement avant de les remplacer, à l’automne, par de nouveaux emballages «biodégradables, compostables et recyclables», dit-elle.

Les pommes de terre Mamzells portent aussi la mention « recyclable » placée bien en évidence sur une feuille verte à l’avant des sacs. La directrice générale de l'entreprise Québec Parmentier, qui les met en marché, affirme qu'ils sont bel et bien recyclables.

«Ils le sont où les installations le permettent, c’est la garantie de notre fabricant», a réagi sa directrice générale, Audrey Bouliane, par courriel.

Les sacs Mamzells sont faits, eux aussi, d'un laminage de plastique qui n'est pas accepté au bac de récupération.

De nombreux emballages, pour une panoplie de produits autres que des patates, portent la mention «recyclable», alors qu’ils ne sont pas acceptés au bac, ce qui induit les consommateurs en erreur et parfois même les entreprises.

Voici ce qu’il faut savoir pour faire le meilleur choix quand vous achetez des pommes de terre:

Les sacs en papier avec grillage de plastique peuvent être mis au bac. Le papier est recyclable et recyclé ici, au Québec. Attention, on doit toutefois retirer la fenêtre de grillage en plastique et la jeter. Elle n’est pas acceptée au bac.

Les sacs de plastique souple, sur lesquels on voit souvent de petits trous comme si on les avait poinçonnés, s’étirent facilement. Alors, hop, au bac de récupération.

Après, il reste l’achat en vrac qui permet de réduire la quantité d’emballages visibles. Il faut savoir qu’il existe un paquet d’emballages invisibles qui ont pourtant existé pour transporter les patates du producteur jusqu’à votre épicerie.

Privilégier un emballage vraiment recyclable au détriment de celui qui est dédié à l’enfouissement permet de réduire notre impact environnemental. Car c’est bien connu, le recyclage ça débute à l’achat.

