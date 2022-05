On a acheté un thermomètre infrarouge et c’est vraiment très ennuyant comme objet

Partager







Fascinés par les thermomètres nouveau genre omniprésents sur les premières photos en provenance de la Chine lors de l’apparition du coronavirus, on en a acquis un.



Il faut dire que, dans l’ancien temps, quand on voulait savoir si quelqu’un faisait de la fièvre, il fallait utiliser un bon vieux thermomètre au mercure.

• À lire aussi: On a inspecté nos oreilles avec une caméra miniature et ce que l'on a découvert n'est pas beau à voir

• À lire aussi: On a essayé un «massageur cervical» et c’était pas mal moins agréable que ça en a l’air



Plus maintenant, grâce à ces superbes appareils semblables à des pistolets!



Notre testeur professionnel Frédéric Guindon en a acheté un sur Wish et...il a trouvé ça un peu plate, finalement.

C’est à voir dans la vidéo CI-HAUT!

*Le mystérieux collier

*L’appareil auditif bon marché

*Le Testicuzzi

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s