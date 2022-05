Pour un remix de «2Step», Ed Sheeran tourne une vidéo avec un band ukrainien parti au combat

Partager







Le groupe ukrainien Antytila a collaboré avec le chanteur Ed Sheeran le temps d’une chanson, pour offrir une version revisitée de 2Step, le plus récent succès de l’artiste britannique. La vidéo a d’ailleurs été tournée en partie au front.

• À lire aussi: La fillette ukrainienne à la voix d'or revient en force à la télé anglaise

• À lire aussi: Des parents ukrainiens écrivent des coordonnées d’urgence dans le dos de leurs enfants au cas où ils se feraient tuer

• À lire aussi: Une petite Ukrainienne émeut le web en chantant le thème de La Reine des neiges dans un abri anti-bombes

C'est après avoir échangé avec Antytila sur les réseaux sociaux qu'Ed Sheeran a offert au groupe de participer au remix, selon le leader du groupe pop-rock, Tars Topolia, qui s'est entretenu avec le Washington Post.

L’équipe du chanteur britannique était entrée en contact avec le groupe en mars dernier, à la suite d’un spectacle-bénéfice pour l’Ukraine. Antytila avait demandé de participer à l’évènement, ce qui lui avait été refusé.

Grosso modo, les paroles originales de 2Step avancent que de danser avec la personne que l’on aime peut faire disparaître nos problèmes. Ces paroles ont résonné auprès du groupe, alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine.

Les paroles revisitées par Topolia racontent comment les membres du groupe et leurs familles ont vécu la première journée de la guerre, explique Tars Topolia au Post.

«Je leur ai dit au revoir, je les ai embrassés et je suis resté pour accomplir mon devoir de citoyen en défendant l’État», a déclaré Topolia, qui s'est joint à l’armée ukrainienne en tant que paramédic. «Il ne me restait que des souvenirs d’eux, l’odeur du parfum Dior de ma femme et l’odeur de fumée qui s’approchait déjà de la capitale.»

Raconter le calvaire ukrainien

Le clip de 2Steps a été tourné à Kyïv, à Irpin et dans la région de Kharkiv, où les trois membres d’Antytila ont mis leur carrière sur pause pour aller combattre les Russes au sein du 130e bataillon de défense territoriale d’Ukraine.

On y voit d’abord un jeune Ukrainien danser seul sur les paroles d’Ed Sheeran, sur les planches du Lesya Ukrainka National Academic Theater de Kyïv et parmi les décombres d’un théâtre d’Irpin, ville détruite par l’armée russe.

La vidéo suit ensuite une jeune fille et sa mère fuyant la guerre en voiture. L’enfant danse elle aussi, seule dans un champ, sous le regard bouleversé de sa mère.

À un autre moment, on voit Tars Topolia dans son uniforme militaire. La scène a été filmée entre des combats avec une caméra GoPro, en 15 minutes, sur une route près de Kharkiv.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a été vue près de trois millions de fois depuis sa mise en ligne, le 2 mai dernier.

Les recettes de Warner Music Group provenant du visionnement du vidéoclip seront remises à Music Saves UA, un organisme à but non lucratif ukrainien, afin de distribuer de l’aide humanitaire dans les régions détruites par la guerre.

− Avec les informations du Washington Post