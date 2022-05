Un condo rénové et situé dans un lieu historique de Montréal à vendre pour 1 250 000$

Partager







Les personnes qui sont à la recherche de biens d’exception seront servies avec cette maison située dans un lieu historique de Montréal.

C’est dans le parc du Bon-Pasteur que vous trouverez ce condo de type cottage urbain à la façade de pierres de taille. Ce n'est pas le cachet qui manque!

Marie-Claude Bourdon

En effet, la propriété est située dans une aile de l’ancien monastère du Bon-Pasteur, un lieu qui présente un intérêt patrimonial pour son importante valeur historique. Avec une architecture conventuelle d'esprit français, l'endroit fut construit en 1880.

Le condo propose plus de 2000 pieds carrés de surface habitable sur trois étages. L’espace a été rénové au fil des années et révèle aujourd’hui un décor calme et serein.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

Dès l’entrée, un couloir relie le vestibule à l’aire de vie principale à aire ouverte. Sur deux niveaux, vous trouverez la salle à manger et le grand salon.

Celui-ci dispose d’immenses fenêtres et d’un somptueux foyer au bois. Vous aurez une belle vue sur le parc privé et sur le jardin.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

La cuisine, fonctionnelle et épurée, est idéale pour ceux qui aiment laisser libre cours à leur créativité.

Vous trouverez une salle d’eau à cet étage.

Un magnifique escalier baigné de lumière grâce à un puits de lumière vous mènera à l’étage supérieur.

Marie-Pier Jean, Objectif 10-20

C’est à ce niveau que vous trouverez les trois chambres du condo.

La suite parentale épate grâce à la pièce-penderie et la salle de bain attenante.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour la visite complète des lieux!

Au sous-sol, vous trouverez l’espace nécessaire pour aménager une salle familiale avec un coin bureau et un grand coin rangement. Les futurs propriétaires pourraient très bien y aménager une chambre supplémentaire, selon leurs besoins.

Pour accéder au condo, il suffit d’emprunter un chemin privé sur la rue Sainte-Dominique. Ce chemin mène à un jardin qui s’apparente à une véritable oasis de verdure, une rareté au centre-ville.

Un espace de stationnement dans le garage privé est inclus dans la vente.

Ce condo au charme indéniable de 1880 est à vendre par Alexandre Choko de RE/MAX Signature pour la somme de 1 250 000$.

