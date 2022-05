Shanie Blais partage ses 5 endroits préférés à Los Angeles

Partager







La danseuse professionnelle Shanie Blais que l’on a connue à OD Bali et dont on a découvert le talent incroyable lors de sa participation à la compétition télévisée Révolution, habite Los Angeles depuis 2019.

Elle a fait ce grand changement de vie dans le but de développer sa carrière de danseuse. Depuis elle cumule les contrats avec des stars comme Camilla Cabello et Olivia Rodrigo et collabore avec des marques comme Bai en lançant le challenge TikTok #MoveToTheBeatOfBai qui offre la chance de gagner un voyage au Costa Rica.

Entre deux contrats et quelques danses TikTok, la danseuse professionnelle a pris le temps de nous partager ses restaurants, bars, endroits préférés où on a de bonnes chances de la croiser lors d’un séjour à Los Angeles.

Voici donc les 5 «spots» préférés de Shanie Blais à Los Angeles et les alentours :

«Un bar à Hollywood parfait pour une date ou pour débuter la soirée avec tes copin.e.s. Ce qui est spécial et qui fait le charme de ce bar est qu’une partie de l’endroit est à ciel ouvert et que l’autre partie est intérieure. Il y a des performances et un photo boot qui permet de garder des souvenirs précieux de la soirée.»

«Un restaurant populaire à Malibu de style casse-croûte qui offre une panoplie de fruits de mer. Du fish & chips aux calmars frits, le tout est facile à emporter pour manger directement sur la plage. Un classique pour mes soirées d’été.»

«Un petit bar inspiré du Mexique dans l’un de mes quartiers favoris, Silver Lake. Les cocktails sont délicieux, il y a un grand choix de tapas mexicaines et la musique est excellente.»

4. Laguna Beach

«Ma plage préférée à visiter à 1h45 de Los Angeles. De l’eau bleue, du sable à perte de vue, des maisons de plage incroyables et plein de petits restaurants, bars et boutiques à visiter.»

«Bar parfait pour des petites soirées jazz et pour les grands adeptes de musique live. Savourez un cocktail avec une performance incroyable de différents artistes jazz.»

Pour plus de détails sur le concours #MoveToTheBeatOfBai, les règlements sont en ligne juste ici!

