Avatar 2: regardez la première bande-annonce de Way of Water

Partager







Après des années d’attente, la première bande-annonce d’Avatar: The Way of Water, la suite de la superproduction de James Cameron de 2009, est enfin en ligne.

• À lire aussi: Avatar 2: Zoe Saldaña a été «émue aux larmes» en regardant 20 minutes du film

• À lire aussi: Avatar: Matt Damon a refusé une tonne d’argent pour jouer dans le film

D’abord présenté en avant-première au cinéma au cours de la dernière semaine, juste avant certaines représentations de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’aperçu de moins de deux minutes a été partagé par Disney ce lundi sur le Web.

The Way of Water, qui ramènera plusieurs interprètes du premier Avatar, dont Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver et Giovanni Ribisi, enverra les spectateurs explorer cette fois-ci plus spécialement les océans de Pandora. Et à voir ces premières images, il ne fait aucun doute que le réalisateur et les acteurs avaient raison de souligner l’audace d’Avatar 2: la suite sera visiblement spectaculaire.

L’histoire d’Avatar 2 doit se dérouler environ 14 ans après le premier volet et suivra Jake Sully (Worthington) et Neytiri (Saldaña), qui ont fondé une famille sur Pandora. Leurs jeunes enfants devraient d’ailleurs tenir un rôle important dans le récit.

Avatar: The Way of Water, qui mettra également en vedette Kate Winslet et Michelle Yeoh, doit paraître le 16 décembre 2022. Trois autres suites sont d’ores et déjà confirmées: Avatar 3, qui sortira le 20 décembre 2024, Avatar 4, en décembre 2026, et Avatar 5, en décembre 2028.

Entre temps, notons que Disney entend ramener le premier Avatar au cinéma à la fin du mois de septembre prochain, question de permettre aux fans de se rafraîchir la mémoire sur grand écran.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s