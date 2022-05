Ce qu’il faut savoir sur le beau Derek, celui qui détruira peut-être le couple Bianca-Jacob

Partager







DRAMA! Encore du drama à Las Terrenas! Le Sac de chips est heureux!

Lundi soir, les téléspectateurs de l’île de l'amour feront faire la connaissance du mystérieux Derek et selon nos sources, l’arrivée à la villa du bel étranger viendra ébranler le couple de Bianca et Jacob. Rappelons que jeudi à peine, les deux tourtereaux discutaient du fait qu’ils formaient «le couple le plus fort de la villa».

La jeune femme à l’accent franco-ontarien aura un coup de foudre pour l’homme de 23 ans.

En attendant de peut-être voir éclater un couple en direct (ou presque) dans nos télés (ou sur Internet parce que 2022), voici tout ce que vous devez savoir sur celui qui va foutre la m**de:

1. Il est originaire de Québec

2. Il est plombier sur des chantiers de construction

3. Son style est fortement inspiré de The Rock

4. Il joue au soccer

5. Il n’aime pas flirter sur les réseaux sociaux

6. Il aime voyager

Derek fait son entrée TRÈS remarquée ce soir à 21h sur les ondes de TVA et TVA+.

