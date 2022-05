Doctor Who: Ncuti Gatwa prendra la relève de Jodie Whittaker dès 2023

Partager







La BBC a trouvé son nouveau Doctor Who. C’est finalement Ncuti Gatwa, connu notamment pour son rôle d’Eric Effiong dans Sex Education, qui revêtira les habits de l’iconique personnage dès 2023.

L’acteur britannico-rwandais prendra alors la relève de Jodie Whittaker et deviendra la première personne noire à incarner sur une base régulière le Doctor Who.

«Les mots me manquent pour décrire comment je me sens. Un mélange d’être profondément honoré, plus qu’excité et évidemment un petit peu effrayé. Ce rôle et cette série comptent tellement pour beaucoup de gens autour du monde, incluant moi-même, et chacun de mes incroyablement talentueux prédécesseurs a honoré avec soin cette responsabilité et ce privilège unique. Je ferai tout mon possible pour faire de même», a souligné Ncuti Gatwa dans un communiqué de presse de la BBC.

Russell T. Davies, qui a piloté la renaissance de la série avec Christopher Eccleston en 2005, sera pour sa part de retour à la barre de Doctor Who pour superviser cette nouvelle ère de la mythique franchise britannique. Ce dernier s’est d’ailleurs empressé d’encenser avec vigueur l’embauche de Gatwa, promettant une saison «spectaculaire» en 2023.

«Le futur est là et c’est Ncuti! Parfois, un talent franchit la porte et il est si brillant et audacieux que je fais juste me reculer avec admiration et remercier ma bonne étoile. Ncuti nous a éblouis, s’est emparé du rôle du Docteur et a mérité les clés du TARDIS en quelques secondes. C’est un honneur de travailler avec lui et un vrai plaisir, j’ai très hâte de me lancer», a commenté Davies.

Le directeur de série n’est sinon pas le seul à avoir salué l’arrivée de l’acteur de 29 ans dans le giron de Doctor Who. Différents acteurs de la série britannique, présents et anciens, ont entre autres célébré la sélection de Gatwa, dont Georgia Tennant, Karen Gillan, Matt Smith et Sylvester McCoy.

Des collègues de Sex Education, comme Emma Mackey et Asa Butterfield, ont également applaudi la nouvelle.

Notons que d’ici les premiers pas du nouveau Doctor Who en 2023, Jodie Whittaker endossera le rôle une dernière fois à l’automne 2022, le temps d’un épisode spécial.

