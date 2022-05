Débat sur l’avortement: Wordle suscite la controverse avec le mot «fœtus»

Partager







«Fœtus»: c’est le mot que certains adeptes du jeu populaire Wordle devaient trouver ce matin. Alors qu’un débat sur l’avortement fait rage aux États-Unis, le New York Times, à qui appartient le jeu, a dû s’excuser pour cette «coïncidence».

• À lire aussi: Qu’est-ce que Wordle, le jeu de l’heure qui a (peut-être) sauvé la vie à une octogénaire?

• À lire aussi: Qui est Lauren Handy, la militante pro-vie chez qui 5 fœtus humains ont été retrouvés?

• À lire aussi: Voici pourquoi l’illustration d’un fœtus noir fait autant jaser partout dans le monde

Sur son site web, le New York Times a affirmé que le choix du mot, «qui semble étroitement lié à un événement d’actualité majeur récent», était «involontaire» et qu'il s'agissait d'«une coïncidence».

Toujours selon le quotidien, les réponses que les joueurs doivent trouver chaque jour ont été écrites et programmées à une date précise il y a plus d’un an. Le média ajoute qu'en raison de la technologie utilisée pour Wordle, il est difficile de changer un mot qui a été programmé dans le jeu.

«Lorsque nous avons découvert la semaine dernière que [fœtus] serait présenté aujourd’hui, nous l’avons remplacé par un autre mot pour le plus d’utilisateurs possible», écrit le journal, tout en ajoutant souhaiter que «Wordle reste à part de l’actualité».

Pourquoi le tollé?

Le fait est que cette réponse arrive à un bien mauvais moment.

La semaine dernière, on apprenait que la Cour suprême des États-Unis s'apprêterait à renverser l’arrêt Roe v. Wade, qui garantit depuis près d'un demi-siècle l’accès à l’avortement sur le territoire américain.

AFP

Roe v. Wade est une décision historique rendue par la Cour suprême en janvier 1973, en faveur de Jane Roe. Grâce à cet arrêt, le droit constitutionnel à l’interruption de grossesse est garanti à toutes les Américaines vivant aux États-Unis.

Pas le premier changement de mot

Pour une coquette somme dans les sept chiffres, le New York Times a mis la main sur le jeu populaire Wordle en janvier dernier. Il a depuis été ajouté à sa section de jeux.

• À lire aussi: Wordle: le New York Times rachète le jeu de mots en ligne ultra-populaire

Ce n’est pas la première fois que le New York Times doit se mêler du choix des mots à deviner. Depuis le rachat du jeu, les mots «slave» (esclave), «lynch» (l’action de tuer en lançant des pierres) et «wench» (un terme péjoratif pour désigner notamment une femme) ont été retirés.

− Avec les informations de The Guardian et Anne-Sophie Poiré