2 ans après la mort de la baleine à bosse, un rorqual aperçu à Montréal

Deux ans après la visite – qui s’est conclue tragiquement – d’une baleine à bosse dans le Vieux-Port de Montréal, voilà qu’un petit rorqual a été aperçu hier au même endroit, non loin de la Biosphère. Voici ce qu’il faut savoir de la situation.

On ignore comment le mammifère marin a pu atteindre la métropole, qui se trouve à 400-500 km de son habitat naturel habituel, indique Robert Michaud, directeur général du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

«Ça arrive que des animaux comme les baleines ou les rorquals fassent une série d’erreurs de navigation et se retrouvent loin de leur habitat naturel. Est-ce c’est parce qu’il a poursuivi des bancs de poisson? Est-ce qu’il est malade? On ne le sait pas», explique-t-il, ajoutant que, sans être fréquent, le phénomène s’observe occasionnellement.

Le GREMM suppose toutefois que le mammifère est arrivé assez récemment à Montréal puisqu’on ne note pas de signes particuliers d’algues sur son dos. D’ailleurs, la présence prolongée du petit rorqual en eau douce pourrait être problématique pour sa santé, justement en raison de ces organismes qui peuvent se coller à sa peau et dont il est difficile pour l’animal de se débarrasser.

Éviter le pire

Pour éviter que le petit rorqual ne rencontre le même destin tragique que la baleine à bosse il y a deux ans, le GREMM compte émettre un avis à la navigation afin de prévenir les collisions entre le mammifère et un bateau avec à son bord des curieux venus l’observer.

«C’est un animal plus petit [que la baleine à bosse], plus difficile à détecter, mais aussi plus facile à éviter», souligne M. Michaud.

Inquiet pour l’animal, le GREMM a envoyé des bénévoles du Réseau québécois d’urgence pour les mammifères marins de Tadoussac pour veiller sur le petit rorqual. On ne prévoit toutefois pas d’intervention pour repousser ou extraire l’animal du milieu.

Le site du GREMM publiera quotidiennement des mises à jour de la situation.