Le petit rorqual à Montréal très actif

Partager







Le petit rorqual aperçu pour la première fois ce week-end à Montréal se trouve toujours dans le chenal Le Moyne, mardi, et est très actif au plus grand plaisir des nombreux curieux rassemblés pour le voir.

Le mammifère marin, filmé par l’hélicoptère et les caméras de TVA Nouvelles, se trouve près de la rive et nage à contre-courant.

En fin d’avant-midi, il sortait de l’eau environ toutes les minutes.

• À lire aussi: Ce que vous pouvez faire pour aider les abeilles, qui meurent par milliers

• À lire aussi: 9 fois où des animaux qu’on ne s’attendait pas à voir à Montréal ont créé l’émoi

Lundi, des spécialistes qui l’ont observé ont déterminé qu’il était en bonne condition physique.

Le fait qu’il se trouve toujours près de Montréal n’est cependant pas une bonne nouvelle puisque plus longtemps il demeure en eau douce, plus ses chances de survie diminuent.

Un employé du parc Jean-Drapeau rencontré par TVA Nouvelles a constaté que plusieurs nouvelles espèces peuvent être observées dernièrement.

«Étant au parc, nous on est quand même assez proches de la biodiversité, que ce soit les oiseaux, les animaux, les insectes, et on se rend compte, avec le réchauffement climatique, que de plus en plus de nouvelles observations se font dans le parc», a-t-il dit.

Les spécialistes espèrent que le petit rorqual retrouvera rapidement son chemin vers son habitat naturel, l’estuaire du Saint-Laurent, qui se trouve à plus de 400 km.