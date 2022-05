Les fans de l’île de l’amour sont vraiment fâchés contre la façon dont Bianca a traité Jacob

Partager







Bianca est une fille qui a de la misère à faire un choix. Ça, c’est certain. Mais ses derniers agissements ont déçu pas mal de téléspectateurs mardi soir. Plusieurs ont même écrit «Je suis off de Bianca». C'est pas rien.

Rappelons d'abord qu'au début de la saison de l’île de l’amour, la Bibi qui n'est pas une marionnette aux cheveux verts était déchirée entre 3 Insulaires (Gabriel, Sam et Jacob), ce qui a poussé Mathieu à un peu ne pas se mêler de ses affaires et la qualifier de malhonnête. Elle n’a vraiment pas aimé ça.

Même si pendant ce temps, elle envoyait son numéro de téléphone à Gabriel et rappelait à Sam qu’il était dans son top 3 tout en commençant à se caser avec Jacob.

La femme à l’accent franco-ontarien a tout de même arrêté son choix sur Jacob. Le couple semblait assez solide, jusqu’à l’épisode de lundi soir, quand le beau Derek a fait son entrée dans la villa.

Premier moment qui a fâché les fans:

L’arrivée du mystérieux étrangé a frappé Bianca comme une tonne de briques. Elle a été chamboulée en titi. «C’est tu ça un coup de foudre? Si oui je suis dans la m**de».

Alors qu’un quatrième gars est donc entré dans le portrait des possibilités pour la belle blonde, elle a décidé d’être «honnête» avec le pauvre Jacob à qui elle reprochait de parler aux autres filles la veille.

Elle lui a avoué ses sentiments pour le beau Derek et Jacob a décidé qu’il n’allait pas se battre. Selon lui, «elle n’est vaut pas la peine» et il a déjà assez donné.

Le couple Bibi-Jaja était évidemment un des favoris des fans, et ceux-ci en ont eu long à dire sur Bianca.

Deuxième moment qui a fâché les fans:

Puis, COMME SI CE N'ÉTAIT PAS ASSEZ, mardi soir, Bianca est encore allé voir Jacob (qu'elle avait pas mal laissé la veille) pour lui dire qu'elle était fâchée contre lui parce qu'il avait dansé avec Roxane. «Un total manque de respect».

Jacob était pas mal triste. À voir dans cet extrait.

Mais ce n'était pas fini. Bianca, désormais qualifiée de «victime éternelle» par les fans de l'émission, a aussi déclaré à Jacob que ce n'était pas facile pour elle non plus de vivre un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ouf.

Ensuite, Bianca est allée passer la nuit dans le lit de Dereck à parler jusqu'à 3h du matin.

Mardi soir, les fans étaient donc à nouveau fâchés contre Bianca:

Question de grande rigueur journalistique, précisons que certains sont encore team Bianca dans tout ça. Ils expliquent que Jacob n'est pas un ange lui non plus, et qu'il a entre autres dit à Roxane qu'elle était son deuxième choix SANS LE DIRE À BIANCA.

Nous sommes épuisés.

Sondage Êtes-vous Team Jacob ou Team Bianca? Ben Team Jacob évidemment le pauvre! Team Bianca Trouvez-vous ça l'fun qu'on voit plein de chiens cette année dans la ville de l'île de l'amour? Ben oui sont ben cute Bof Partagez votre résultat sur Facebook

