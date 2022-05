Netflix pourrait introduire un forfait avec de la publicité plus tôt que prévu

Partager







Netflix pourrait introduire son nouveau forfait à prix réduit avec publicité avant la fin de l’année, a-t-on appris du New York Times mardi.

De plus, le géant du streaming voudrait freiner le partage de mots de passe à peu près au même moment, selon le rapport citant une note interne envoyée aux employés.

Le New York Times rapporte que «Netflix pourrait introduire son forfait d'abonnement avec publicité à bas prix d'ici la fin de l'année, un plan plus accéléré que celui initialement indiqué, a déclaré la société aux employés dans une note récente. Les dirigeants de Netflix ont indiqué qu'ils visaient à introduire ce forfait au cours des trois derniers mois de l'année.»

En avril, Netflix annonçait avoir perdu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre par rapport à la fin 2021, une première depuis plus de dix ans. L’idée d’un forfait moins cher avec de la publicité a alors été évoquée, mais le directeur général de Netflix, Reed Hastings, a déclaré qu’un tel plan serait développé au cours des deux prochaines années. Finalement, le plan arriverait beaucoup plus tôt que prévu.

La plupart des compétiteurs de Netflix, à part Apple TV Plus, ont déjà ou ont annoncé des forfaits d'abonnement avec publicité.