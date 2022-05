Robert Poëti a-t-il fait du sexisme et de l’âgisme?

Partager







L’analyste politique pour Équiterre Andréanne Brazeau a l’habitude des «attaques gratuites», elle qui évolue dans le milieu «très masculin» des transports. Mais en 2022, des commentaires comme ceux qu’a tenus Robert Poëti à son endroit n’ont plus leur place, dénonce-t-elle.

• À lire aussi: Toutes les faussetés lancées par Poëti sur les VUS et les autos électriques

Sur les ondes de 98,5 FM, hier, le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) a reproché à Équiterre de faire reposer sur «une jeune personne» aux «épaules frêles» sa récente campagne publicitaire anti-VUS. Cette jeune personne, c’est Andréanne Brazeau.

«Quand le dialogue franc et ouvert ne fonctionne pas, ce qu'on a d'ailleurs tenté d'avoir avec M. Poëti, il faut dénoncer le sexisme et l'âgisme, même si on pense que ce n'est pas si grave, affirme l’experte en environnement. Si j'étais membre de la CCAQ, je serais gênée d'avoir un porte-parole qui tient de tels propos.»

Pour la principale intéressée, la réaction de l’ex-ministre libéral des Transports est la preuve que la campagne contre les VUS touche «une corde sensible, en particulier chez les hommes».

Photos d'archives Andréanne Brazeau et Robert Poëti

«J'aurais aimé dire qu’en 2022, je sentais que j’étais bien accueillie en tant que jeune femme dans tous les milieux en transport, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas non plus la norme que je me sente comme ça, mais ça arrive que dans des milieux ou des rencontres précises, il y ait une certaine condescendance», regrette Andréanne Brazeau.

Pourtant, des connaissances en matière de transport et d’environnement, Andréanne Brazeau n’en manque pas. Elle est consultante en environnement, auxiliaire de recherche pour la chaire UNESCO-PREV de l'Université de Sherbrooke et consultante en politiques publiques.

Elle affirme néanmoins avoir reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’hommes.

Les femmes plus souvent attaquées

La professeure au Département de marketing de l’UQAM Caroline Lacroix est sans équivoque: les commentaires de Robert Poëti sont un exemple «pur et dur» d’âgisme. Faire de l’âgisme, c’est discriminer ou entretenir des préjugés sur une personne en fonction de son âge, qu’elle soit jeune ou plus âgée, précise-t-elle.

Pour elle, l’ex-ministre des Transports aurait mieux fait de se rabattre sur des faits pour attaquer la campagne anti-VUS d’Équiterre, plutôt que de dénigrer la personne qui transmet le message. Cette dernière stratégie est «archaïque» et «n’a plus du tout sa place», soutient-elle.

«C’est du sexisme et de l’âgisme de s’attaquer à cette personne en fonction de son âge et de son apparence physique», dénonce pour sa part la sociolinguiste et étudiante au doctorat en linguistique Alexandra Dupuy.

Les femmes sont d’ailleurs plus souvent visées par des attaques personnelles que les hommes, déplore la professeure en communication politique de l’Université du Québec à Trois-Rivières Mireille Lalancette.

«Les femmes qui s’expriment dans l’espace public, qui sont féministes, qui portent des sujets plus controversés vont plus facilement être l’objet d’attaques sur la personne, d’attaques sexistes, sur les idées, sur leurs compétences, par rapport aux hommes», remarque-t-elle.

«J'ai le même âge qu'Andréanne et sensiblement le même poste, soutient quant à lui Émile Boisseau-Bouvier d’Équiterre, mais je suis bien moins confronté à des dinosaures qui pensent que la crédibilité se décide à la naissance.»

«La façon avec laquelle cet homme a personnalisé un débat qu’il est nécessaire d’avoir est inacceptable», regrette le directeur des relations gouvernementales de l'organisme environnemental, Marc-André Viau. Selon lui, Robert Poëti devra s’excuser.

«Malheureusement, certains hommes sont prédisposés à penser avoir plus de compétences que des femmes tout simplement de par leur identité de genre», ajoute finalement Alexandra Dupuy.

s

Des habitudes de politicien?

Les commentaires de Robert Poëti pourraient aussi s’expliquer par les «racines politiques» de Robert Poëti, croit Mireille Lalancette.

«On retrouvait l’ancien politicien dans la joute politique qui délégitimisait la campagne par le biais de l’attaque personnelle envers la porte-parole [...] qui a une feuille de route assez impressionnante», conclut-elle.