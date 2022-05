Une incroyable maison des Îles-de-la-Madeleine avec une vue à 360 degrés pour 595 000$

Partager







Cette magnifique maison des Îles-de-la-Madeleine est l’ultime havre de paix dont tout le monde rêve.

Il est facile de s’imaginer y profiter de l’apéro, sur un terrain de plus de 170 000 pieds carrés bordés par la mer.

La maison propose une vue unique à 360 degrés. Vous verrez les buttes à l'ouest, le phare de l'Anse-à-la-Cabane à l'est, la mer et le cap avec une magnifique plage en contrebas au sud et la montagne au nord. Que demander de mieux?

À l'intérieur, elle propose trois chambres et une salle de bains sur une superficie habitable de 1462,28 pieds carrés.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une aire de vie bien colorée, chaleureuse à souhait.

C’est là que se trouve le confortable salon, la salle à manger et la cuisine. Toutes les pièces offrent une vue à couper le souffle sur l’extérieur.

La maison fut construite en 1944 mais entretenue au fil des années.

Vous trouverez les trois chambres et la salle de bains au deuxième étage.

Une sorte de cabanon-remise se trouve tout près. Il représente une belle possibilité d'aménager une résidence secondaire sur le même terrain.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète des lieux!

La propriété profite d’un emplacement de choix aux Îles. À proximité d’une épicerie, de cafés, de forêts et de sentiers et de plusieurs plages, les futurs propriétaires se sentiront en vacances à longueur d'année.

Ce havre de paix est à vendre par Olivier Poupart, de RE/MAX Extra inc., et Jean-Bernard Leblanc, de Royal LePage Noir & Blanc. Le prix demandé est de 595 000$.

