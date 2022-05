Aperçu de la Sonos Ray: puissante pour sa taille

Partager







Le fabricant de haut-parleurs Sonos a dévoilé mercredi une nouvelle barre de son abordable, la Sonos Ray, à l’occasion de son événement du printemps. Il s’agit d’un véritable cheval de Troie, conçu pour faire entrer la marque dans de nouvelles maisons.

Visuellement, la Sonos Ray ressemble à la Sonos Beam, mais avec un format à la fois plus court et plus mince.

La petite taille n’est toutefois pas la seule raison qui explique son prix d’achat plus bas (349$, contre 559$ pour la Beam de seconde génération). La barre de son abandonne en effet plusieurs technologies offertes par sa grande sœur, notamment les contrôles vocaux et la technologie Dolby Atmos.

Photo : Maxime Johnson Le format plus mince de la Sonos Ray risque moins de cacher la télé lorsqu’elle est placée devant.

Contrairement à la Beam qui peut être reliée à un téléviseur avec une prise HDMI, la Ray doit pour sa part être reliée avec un port audio analogique (ce qui ne sera probablement pas un gros compromis pour les utilisateurs ciblés ici). La Ray a même des avantages sur la Beam, comme le fait qu’elle peut être placée dans un meuble, puisqu’elle ne dirige pas le son en hauteur.

J’ai été assez impressionné par mes premières écoutes, en marge du lancement. La barre est puissante (à 60%, le son était convenable et plus élevé que ce que j’écoute à la maison de toute façon), et Sonos ne semble pas avoir fait de compromis sur la qualité de la voix, ce qui est essentiel pour une barre de son. Les basses sont aussi étonnamment bien présentes. Même la séparation gauche-droite était réussie (ce qui a été atteint notamment en séparant le son provenant des tweeters, m’a indiqué un ingénieur de l’entreprise).

Photo : Maxime Johnson La Sonos Ray peut être installée dans un meuble pour la télé.

La Sonos Ray est d’ailleurs assez bonne pour la musique. J’ai même l’impression que plusieurs acheteurs de la marque s’en serviront de cette façon, comme un haut-parleur stéréo, ce qui est rare dans le portfolio de Sonos.

La Sonos Ray sera lancée au Canada le 7 juin.

Sonos Ray Pré-commander maintenant — Date de livraison estimée : 7 juin 2022 *Les prix peuvent changer sans préavis. 349 $ Sonos Canada

Photo : Maxime Johnson Les nouvelles couleurs du Sonos Roam seront lancées le 11 mai, pour 229$.

En plus de sa barre de son, l’entreprise a profité de son événement du printemps pour dévoiler trois nouvelles couleurs de son haut-parleur portatif Sonos Roam (orange, bleu et olive), une nouvelle station de radio dirigée par Lorde et un assistant vocal privé, que j’ai aussi eu l’occasion de tester.