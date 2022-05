Arabe, musulman et gai, NabilQueen brave les préjugés grâce à son humour

Partager







S’affirmer à la fois comme homosexuel et musulman: c’est ce que fait Nabil Amraoui, alias NabilQueen, un jeune homme de 22 ans qui dépeint sa réalité avec humour sur Instagram et TikTok.

L’étudiant en médecine, qui est suivi par 200 000 personnes sur TikTok et 33 000 sur Instagram, a bâti sa communauté grâce à l'humour.

«Quand j’étais jeune, j’étais le gêné de la famille. Mais quand t’es né arabe, musulman et gai, il faut que tu développes un humour pour te défendre et passer au travers», raconte-t-il.

C’est de là que lui vient la personnalité flamboyante qu’il expose sur les réseaux sociaux, où il se démarque en racontant des anecdotes du quotidien avec une franchise désarmante. Son fameux «Hey b*tch», au début de chacune de ses vidéos, est devenu une de ses marques de commerce.

Détonner dans le paysage culturel

S’affirmer de la sorte n’est pas toujours facile pour Nabil Amraoui, qui reçoit des insultes homophobes autant de Québécois blancs que de personnes arabes qui le considèrent comme un «faux musulman».

Il a même déjà reçu des menaces de mort. «Quand je reçois des menaces ou des insultes, j’appelle mes amis et on en rit. Il faut juste en rire, parce qu’on ne va pas en pleurer», dit-il.

Devant la haine, il s’est donné pour mission d’ouvrir les esprits et de faire bouger les choses.

Au Québec, l’homosexualité est plus facilement acceptée chez les personnes blanches, parce que les modèles de représentation sont plus nombreux, avance Nabil Queen. «La communauté LGBT est aussi composée de personnes de couleur et, généralement, ce sont ces personnes qui souffrent le plus», affirme-t-il.

Voilà pourquoi il continue de publier du contenu sur les réseaux sociaux: il veut être un modèle pour les personnes homosexuelles issues de communautés racisées ou de minorités religieuses.

«Si tu es une personne arabe, musulmane et gaie et que tu as besoin de parler, je suis toujours là pour te partager mon expérience et te supporter là-dedans», lance-t-il à sa communauté.