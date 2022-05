Ce Québécois de 75 ans vient de battre le record de la personne la plus âgée à être capable de se tenir en équilibre sur la tête

Partager







Tanios «Tony» Helou vient de faire son entrée dans le livre Guinness des Records.



Ce résident de Deux-Montagnes est en effet l’homme le plus âgé à avoir réussi à se tenir sur la tête, et ce, à l’âge vénérable de 75 ans et 33 jours.

C’est le 16 octobre 2021 que l’aîné originaire du Liban a réalisé sa performance «officielle», qui a nécessité (comme le veut la coutume) quelques mois avant d’être homologuée.



Mais ce n’est pas la seule fois où il s’est adonné à une telle cabriole, loin de là.

En fait, cela fait partie de sa routine matinale.

Chaque jour, il se lève tôt, court de 15 à 20 minutes pour aller chercher son café, s’installe sur la tête pour quelques instants et conclut sa routine en effectuant 20 pompes.

C’est à 55 ans qu’il a commencé, se souciant de sa santé, à s’entraîner quotidiennement, principalement en faisant des push-ups et en se tenant en équilibre, la tête en bas, adossé à un mur.



Il a éventuellement largué le mur et commencé à se tenir sur la tête partout où il le pouvait: à la maison, au parc, à l’épicerie, devant des amis.

Image Guinness World Records



Sa fille Rola se souvient notamment d’un épisode où, à son 15e anniversaire, son père lui avait acheté un vélo.



«On était dans un parc en train de pique-niquer et mon père est arrivé vers nous sur mon nouveau vélo, sauf qu'il était en équilibre sur la tête sur le vélo pendant qu'il roulait», s’est souvenu Rola.

C’est elle qui, épatée par les aptitudes de son père, l’a convaincu de contacter les records Guinness.



«Mon père a immigré du Liban il y a 45 ans. Lorsqu'il a pris sa retraite il y a 10 ans, il ne savait pas quoi faire de lui-même car il avait toujours travaillé si dur», a-t-elle expliqué.



«Renouveler son engagement envers la forme physique l'a gardé sain d'esprit et lui a permis de rester en bonne santé physique, et établir le record l'a rendu aussi excité qu'un enfant.»

Évidemment, il ne rate pas une occasion de se produire en spectacle.

Image Guinness World Records

«Il dit aux gens qu’il peut se tenir en équilibre sur la tête et le fait sur place. Cela se produit le plus souvent avec des policiers au hasard à la station-service», raconte sa fille.



Tony espère maintenant que son record incitera les aînés à faire des choix alimentaires sains et à rester actifs

Il espère aussi faire la démonstration qu'il n'est jamais trop tard pour être en forme.

«Si mon histoire peut inspirer les autres à rester en bonne santé, cela me rendrait très heureux», affirme le tenant du record.

