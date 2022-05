Cette nouvelle série avec Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk s'annonce PARFAITE

Partager







Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk se retrouveront à l'écran dans la nouvelle série Dernier recours, qui sera accessible sur Club illico l'an prochain.

PHOTO COURTOISIE/Télé-Québec

Cette fiction dramatique «sur fond de saga sociale et politique» comptera 10 épisodes d’une heure. C’est Aetios Productions, la boîte de Fabienne Larouche et de Michel Trudeau, qui produit le tout, en collaboration avec Québecor Contenu. Aetios est derrière les trois saisons de Blue Moon, qui ont diverti les abonnés de la plateforme de Vidéotron.

C’est Louis Choquette (Les Honorables, Après) qui dirigera les comédiens ainsi que le plateau lors des tournages, prévus cet été, à partir des textes d’Anita Rowan (O’, Les yeux fermés).

Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d’en haut, Le chalet, Unité 9) et Pier-Luc Funk (Entre deux draps, Pour toujours, plus un jour, Fragile) camperont respectivement Éléonore et Jacob. La première est avocate et le second est journaliste. Tous deux sont issus d’un milieu favorisé et sont des rebelles dans l’âme. Ils chercheront, à travers leur travail, à défendre des laissés-pour-compte et des personnes démunies de la société parce qu’ils sont sensibles à la diversité et à l’inclusion et qu’ils ne tolèrent pas les injustices.

Éléonore et Jacob mettront leurs énergies en commun dans le but «d’aider des gens qui ont perdu confiance envers les institutions et la démocratie», selon la productrice Fabienne Larouche.

Elle explique que Dernier recours n’est pas un titre choisi au hasard. Les intrigues présenteront ainsi des situations «avant qu’il se passe quelque chose de très grave».

«Ce sont des gens qui n’ont pas de moyens et qui ne savent pas par quel bout prendre ça», a détaillé la productrice, en parlant des personnes qui seront soutenues par les deux protagonistes.

Le reste de la distribution sera dévoilé plus tard, ainsi que d’autres détails concernant les causes sociales qui seront défendues par les deux amis.

