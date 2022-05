ElecHead: le jeu de plateforme et casse-tête indépendant arrive sur Nintendo Switch cet été [VIDÉO]

Partager







Le petit jeu indépendant ElecHead, sorti d’abord sur PC en octobre dernier, débarquera ensuite sur la Nintendo Switch cet été.

Présenté lors de la diffusion Indie World de Nintendo de mercredi matin, ElecHead a certainement attiré notre attention pour de bonnes raisons.

ElecHead met en vedette Elec, un petit robot qui peut électrifier des plateformes, activer des interrupteurs et alimenter des machines simplement en les touchant.

Soit en se tenant sur les plateformes, soit en lançant sa tête, Elec peut atteindre et charger des objets éloignés. Il faudra se dépêcher toutefois, car le petit personnage électrifiant explosera si sa tête n’a pas rejoint son corps après 10 secondes.

Son esthétique est tout à fait charmante: elle rend hommage aux classiques du 8-bit et du 16-bit. ElecHead est un jeu auquel il sera parfaitement agréable de jouer en mode portable sur la Nintendo Switch, dès cet été.

Créé par le développeur indépendant Nama Takahashi, ElecHead est un jeu de plateforme et casse-tête simple et astucieux qui a reçu les louanges des créateurs derrière VVVVVV, Celeste et plusieurs autres.

Si la patience n’est pas votre force (on comprend parfaitement), il conviendra d'essayer ElecHead sur PC via la plateforme Steam ou Itch.io.

