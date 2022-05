On sait maintenant qui remplacera Jean-Philippe Wauthier pendant ses vacances à Bonsoir bonsoir!

Partager







Comme la majorité des gens, Jean-Philippe Wauthier aura droit à des vacances bien méritées, cet été, et on sait déjà qui le remplacera à la barre de Bonsoir bonsoir!.



Récemment, Jean-Philippe Wauthier s'est glissé dans le siège de l'interviewé alors qu'un segment de son émission quotidienne avait été réservé à la fin de La soirée est (encore) jeune, émission de radio qu'il a animée pendant 10 saisons et qui s'est terminée dimanche dernier. Ses acolytes et coanimateurs, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, étaient également présents pour cette portion de l'émission.

Pour mener cette entrevue, c'est Alexandre Barrette qui a pris la place de Jean-Philippe dans le siège de l'animateur.

Celui qui a fait place à des moments mémorables en tant que fou du roi à Tout le monde en parle en a profité pour dire que ce remplacement temporaire lui servira d'exercice, car il remplacera également Jean-Philippe Wauthier un peu plus tard cet été, en juillet, lorsque ce dernier prendra une semaine de congé.



D'ailleurs, l'humoriste n'a pas hésité à lui lancer une petite flèche, avec toute la répartie qu'on lui connaît.

«Oui, vous avez bien compris: JP travaille 4 heures par semaine, et ce, dix semaines par été, et ressent le besoin de prendre des vacances au milieu», a-t-il lancé à l'animateur en riant.

Si cette entrevue est représentative de ce qu'Alexandre Barrette nous réserve, on ne doute pas qu'il fera un excellent remplaçant!



D'ici là, on peut toujours voir Jean-Philippe Wauthier à la barre de Bonsoir bonsoir! en semaine, du lundi au jeudi, à 21h à Radio-Canada.

