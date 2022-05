Ricardo a récupéré sa statue de cire et les images sont terrifiantes

Partager







Le musée Grévin est mort, vive le musée Grévin.

Quand on a appris que le Grévin situé au centre-ville de Montréal allait fermer ses portes pour de bon, on s’est tout de suite demandé ce qui allait arriver aux nombreuses statues de cire des célébrités.

Pour la plupart, nous ne le savons toujours pas.

Mais depuis ce matin, nous connaissons le sort de celle de Ricardo.

En passant, l’équipe du Sac est allé rencontrer le Ricardo de cire (ainsi que le vrai Ricardo) lors de son dévoilement:

Elle est maintenant à la boutique Ricardo de Québec.

Sur la page Instagram de Ricardo, on peut voir le déménagement de la statue et c’est assez... troublant. Les images sont toutes dans le carrousel ci-haut, mais prenons le temps de bien les regarder, question de ne rien manquer:

Nous sommes assez certains que vous ne vous attendiez pas à voir la tête de Ricardo dans une boîte (comme Gwyneth Paltrow dans Se7en) durant votre vie.

On a maintenant peur de faire des cauchemars où la tête de Ricardo vient nous dire d’ajouter plus de haricots quand on fait sa recette de tofu aux épices à steak.

