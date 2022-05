Voici pourquoi l’inflation fait planer le risque de récession

Partager







Le contexte inflationniste actuel pourrait-il mener à une récession? C’est ce que pensent des économistes si la Banque du Canada ne parvient pas à maintenir l’équilibre dans la hausse des taux d’intérêt. On vous explique.

En fait, ce n’est pas l’inflation elle-même qui risque de causer une récession, mais bien le combat contre celle-ci, explique Steve Ambler, professeur associé au Département des sciences économiques de l’UQAM.

On parle de récession lorsque la croissance économique, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), est négative pour au moins deux trimestres consécutifs.

La façon dont la Banque du Canada s’y prend pour tenter de freiner la hausse de l’Indice des prix à la consommation (IPC) – utilisé pour mesurer l’inflation –, c’est en augmentant le taux directeur, qui, à son tour, exerce une influence sur les taux d’intérêt utilisés par les banques pour financer les prêts. Justement, elle l’a fait en avril dernier pour que celui-ci atteigne 1% et va le faire grimper davantage dans les mois à venir.

C’est que le contexte inflationniste actuel est causé en grande partie par une offre limitée, notamment à cause des problèmes liés à la pandémie dans les chaînes d’approvisionnement, mais aussi par une demande plus grande que l’offre. En augmentant le taux directeur, la banque centrale vient ainsi diminuer la capacité d’emprunt des Canadiens, ce qui les incite à moins dépenser. À diminuer la demande, donc.

«Les économistes s’entendent pour dire que pour mater l’inflation, ça va prendre un taux directeur de beaucoup supérieur au taux neutre cible de 2,25%. La Banque du Canada est en train de faire du rattrapage», précise le professeur.

Maintenir l’équilibre

Augmenter le taux directeur, oui, mais pas n’importe comment. La banque centrale canadienne doit jouer un jeu délicat afin de maintenir l’équilibre, note M. Ambler.

Car si la banque centrale canadienne augmente le taux directeur lentement, l’inflation peut rester élevée et pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Les prix des biens et services, de même que les salaires, continueront leur croissance, ce qui rendra le combat contre l’inflation encore plus difficile.

En revanche, si elle le hausse trop rapidement, il peut y avoir toutes sortes d’effets, notamment restreindre la capacité des Canadiens à faire face à leurs paiements hypothécaires. Quand ça arrive, ça force ces propriétaires à restreindre leurs achats dans d’autres sphères, affectant ainsi la demande pour ces biens et services, ce qui, ultimement, entraîne une récession.

«Mais maintenir un équilibre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans le contexte actuel. Je vais regarder les prochains chiffres sur l’IPC de très près. Avec un peu de chance, on va assister à un ralentissement de l’inflation, mais si ça continue à augmenter, la banque [centrale] va être obligée de faire du rattrapage et là ça devient une situation très délicate», résume le professeur.

La solution à l’inflation?

Par définition, une récession est tout le contraire de l’inflation. Est-ce donc la solution pour se sortir de cette période inflationniste?

Ce n’est pas souhaitable, souligne Steve Ambler, parce que la récession vient évidemment avec d’importantes conséquences, comme des mises à pied face à une baisse de la demande, une hausse du taux de chômage, une baisse des investissements et une croissance économique négative.

Et comme de nombreux facteurs entrent en ligne de compte, il est très difficile de prédire à quoi peut ressembler la récession ou encore combien de temps elle peut durer.