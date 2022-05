Bethesda reporte la sortie de Starfield et Redfall à l'an prochain

Partager







Si votre journée allait bien, on s’excuse de la gâcher: Bethesda a annoncé, ce jeudi, que la sortie de deux de ses titres majeurs prévus pour cette année, Starfield et Redfall, allait finalement être repoussée à 2023.

Bethesda en a fait l’annonce avec une publication Twitter sur son compte officiel.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

«Nous avons pris la décision de reporter les lancements de Redfall et Starfield au premier semestre 2023», peut-on lire sur la publication. «Les équipes d'Arkane Austin (Redfall) et de Bethesda Game Studios (Starfield) ont des ambitions incroyables pour leurs jeux, et nous voulons nous assurer que vous en recevez les meilleures versions, les plus polies.»

Très attendu, Starfield voit donc sa date de sortie repoussée quelque part dans la première moitié de 2023. Redfall, quant à lui, devrait aussi désormais sortir dans les mêmes eaux.

Starfield devait initialement arriver le 11 novembre, juste à temps pour les Fêtes. Pour sa part, Redfall devait arriver au courant de l'été 2022. Comme pour tous les jeux Xbox et Bethesda, ils seront néanmoins accessibles dès leur sortie sur la Xbox Game Pass.

Il faudra donc prendre son mal en patience... encore une fois.

