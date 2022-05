Des bons samaritains arrêtent une voiture dont la conductrice avait été victime d’un malaise

Partager







Des images devenues virales sur Twitter montrent une demi-douzaine de citoyens qui unissent leurs forces pour venir à la rescousse d’une automobiliste en détresse médicale.



Le 5 mai dernier, à Boynton Beach en Floride, une femme au volant d’une Mazda noire a subi un malaise alors qu’elle arrivait à un feu de circulation.

• À lire aussi: Un enfant de 4 ans prend la voiture de sa mère pendant la nuit, va se promener et fonce dans deux voitures stationnées



Sa voiture a alors miraculeusement franchi le carrefour achalandé à basse vitesse sans incident.



Dans la vidéo devenue virale (à voir CI-HAUT), c’est toutefois la réaction d’une autre femme, qui s’est mise à courir derrière le véhicule en perdition, qui a surtout retenu l’attention.



Frappant dans les vitres de l’auto pour essayer de réveiller la conductrice évanouie, l’héroïne a aussi fait signe aux voitures environnantes de s’éloigner.

• À lire aussi: Une journaliste se fait frapper par une voiture en direct à la télé et se relève comme si de rien n’était pour poursuivre son reportage

Ce geste courageux a ensuite donné le temps à une demi-douzaine de témoins de la rejoindre et de l’aider à immobiliser la course de la Mazda.



Une fois l’auto arrêtée, les bons samaritains ont pu briser une des fenêtres, déverrouiller les portières et porter assistance à la femme derrière le volant.



Sur Twitter, la vidéo de WPBF a déjà été vue près de 8 millions de fois et la police de Boynton Beach est maintenant à la recherche des héros, afin de les honorer convenablement.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s